آمریکا نیروی دریایی خود را در «هلمند» افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون «ان بی سی» گزارش داد ۳ مقام ارشد پنتاگون که خواستند نامشان فاش نشود، گفته‌اند که آمریکا دهها نیروی دریایی دیگر به افغانستان اعزام می‌کند و این نیروها شامل راهبرد جدید آمریکا در افغانستان نیستند.

این نیروها به درخواست مقامات آمریکایی مستقر در ولایت هلمند، به منظور کمک و همکاری با نیروهای داخلی افغانستان به این کشور اعزام خواهند شد.

هم‌اکنون بیش از ۳۰۰ نیروی دریایی آمریکایی تحت فرماندهی ژنرال «راجر ترنر» فرمانده ماموریت جدید نیروی دریایی آمریکا در هلمند حضور دارند.

مقامات وزارت دفاع آمریکا همچنین گفته‌اند که مسئولیت تعیین سطح نیروها در افغانستان به «جیمز ماتیس» وزیر دفاع این کشور محول شده، اما اعزام نیروهای دریایی به هلمند با موافقت «جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا صورت خواهد گرفت و نیازی به تأیید ماتیس نیست.

این اقدامات درحالی است که سناتورهای مجلس سنای آمریکا از عدم اعلام راهبرد جدید این کشور در قبال افغانستان به شدت انتقاد کرده و نسبت به تکرار تجربه‌ی عراق در افغانستان، هشدار داده اند.