به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی‌بی‌سی»، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که انتقام «فاجعه قتل‌عام» غیرنظامیان در منطقه «میرزا اولنگ» واقع در ولایت شمالی «سرپل» را خواهد گرفت.

رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسمی با حضور مقام‌های ارشد امنیتی بدون اشاره به گروه خاصی به عنوان عامل این کشتار اعلام کرد که «دشمنان دین و وطن» در منطقه «میرزااولنگ» نشان دادند که هیچ حدّ و مرزی را نمی‌شناسند.

محمد اشرف غنی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌ های قربانیان، تاکید کرد: وعده می‌دهم که فرزندان دلیر ما در نیروهای دفاعی و امنیتی انتقام آنان (قربانیان) را خواهند گرفت.

رئیس جمهور افغانستان «جنایت میرزا اولنگ» را «نمونه تازه‌ای تغییر نوع جنگ» دانست و تأکید کرد که علت آن شکستی است که دشمنان در جنگ در مقابل نیروهای امنیتی متحمل شده‌اند.

لازم به ذکر است، مقامات ولایت سرپل افغانستان روز گذشته اعلام کردند که بعد از اینکه طالبان منطقه «میرزا اولنگ» در شهر «صیاد» واقع در ولایت «سرپل» را تصرف کردند، بیش از ۱۵۰ خانواده از جمله تعدادی از زنان، کودکان و غیرنظامیان را به گروگان گرفته و روز گذشته هم حدود ۴۰ نفر را در این منطقه را به قتل رسانده اند.

بر اساس جزئیات «محمدظاهر وحدت» والی سرپل اعلام کرد که داعش و طالبان بیشتر از ۱۵۰ خانواده بی دفاع را در روستای میرزا اولنگ سرپل به اسارت گرفته است و بدون هیچ رحمی به کشتار خود ادامه می دهند.

وی خطاب به سران دولت افغانستان و جامعه جهانی گفته بود: نگذارید میرزا اولنگ به عنوان قتل گاه انسان های بی دفاع نظامی و زنان و کودکان درقرن ۲۱ ثبت تاریخ شود و شما هم به خاطر بی توجهی شریک این ننگ تاریخی قلمداد شوید.