کاهش آلودگی در کلان شهرها را در اولویت قرار داده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در شهرک صنعتی کاسپین قزوین گفت: باید به کاهش آلایندگی های زیست محیطی بویژه در کلان شهرها توجه بیشتری کنیم تا سلامت مردم به مخاطره نیفتد.

وی افزود: اگر خودروهای تولیدی ما استاندارد باشد و خروجی آلایندگی های آن را کنترل کنیم قادر خواهیم بود بسیاری از مشکلات آلودگی هوای شهرها را حل کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآورشد: برای تامین ناوگان اتوبوسرانی و سیستم حمل و نقل عمومی و شهری باید از خودروهایی استفاده شود که استاندارد یورو ۴ داشته باشد تا از آلودگی کاسته شود.

ابتکار گفت: برای کمک به سالم سازی محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده باید در اولویت قرار گیرد که در این راستا حمایت سیستم‌های بانکی و دولتی مهم است.