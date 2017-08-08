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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴

معاون رئیس جمهور:

کاهش آلودگی در کلان شهرها را در اولویت قرار داده ایم

کاهش آلودگی در کلان شهرها را در اولویت قرار داده ایم

قزوین- رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: با توزیع سوخت مناسب و تولید خودروهای استاندارد در صدد کاهش آلودگی های شهرهای بزرگ هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در شهرک صنعتی کاسپین قزوین گفت: باید به کاهش آلایندگی های زیست محیطی بویژه در کلان شهرها توجه بیشتری کنیم تا سلامت مردم به مخاطره نیفتد.

وی افزود: اگر خودروهای تولیدی ما استاندارد باشد و خروجی آلایندگی های آن را کنترل کنیم قادر خواهیم بود بسیاری از مشکلات آلودگی هوای شهرها را حل کنیم.

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآورشد: برای تامین ناوگان اتوبوسرانی و سیستم حمل و نقل عمومی و شهری باید از خودروهایی استفاده شود که استاندارد یورو ۴ داشته باشد تا از آلودگی کاسته شود.

ابتکار گفت: برای کمک به سالم سازی محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده باید در اولویت قرار گیرد که در این راستا حمایت سیستم‌های بانکی و دولتی مهم است.

کد مطلب 4053410

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