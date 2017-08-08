کشف ۱۷ تن موادمخدر در یزد/برخورد با اتباع غیرمجاز نیازمند مشارکت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایرج کاکاوند پیش از ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: با اقدامات پلیس در همه حوزهها همچنین با مشارکت مردم و تعامل رسانهها، امروز شاهد احساس امنیت خوبی در سطح استان یزد هستیم.
وی بیان کرد: پلیس استان یزد بر اساس دغدغههای مردم، هر سال برنامهریزیهایی در راستای رفع مشکلات و معضلات مردم دارد و همکاران ما همواره تلاش میکنند از این دغدغهها بکاهند.
کاکاوند عنوان کرد: یکی از مهمترین دغدغههای مردم استان یزد، بحث اعتیاد و خردهفروشی موادمخدر است که پلیس در این زمینه با اجرای طرحهای مختلف در تلاش برای نا امن کردن فضا برای فعالیت توزیعکنندگان موادمخدر بوده است.
وی افزود: بر همین اساس در سال جاری ۱۷ تن موادمخدر در استان یزد کشف و ۱۶ باند توزیع نیز متلاشی شد و در مجموع در زمینه توزیع و حمل موادمخدر ۲ هزار و ۲۸۸ نفر دستگیر شدند که تعدادی از آنها مربوط به باندهای متلاشی شده بوده است.
فرمانده انتظامی استان یزد در مورد کشفیات کالای قاچاق نیز تصریح کرد: میزان کشفیات پلیس در سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایش ۵۰ درصدی داشته است و در این زمینه با جدیت در حال فعالیت هستیم.
کاکاوند در مورد مجموع جرائم استان یزد نیز تاکید کرد: جرائم استان یزد در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کاهش دو درصدی برخوردار بوده و تلاش میکنیم این شرایط را برای استان حفظ کنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغههای مردم یزد، بحث سرقتها است، افزود: به رغم کاهش ۵۰ درصدی سرقت خودرو، کاهش ۱۰ درصدی سرقت منزل و کاهش ۲۷ درصدی کیفقاپی در یزد، شاهد افزایش سه درصدی کشف سرقتها در این استان بودهایم.
فرمانده انتظامی استان یزد، یکی دیگر از دغدغههای مردم را کنترل تصادفات اعلام کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با فرهنگ سازی انجام شده، شاهد ارتقاء سطح فرهنگ رانندگی در سطح استان هستیم که البته بخشی از این بهبود وضعیت مربوط به زیرساختهایی است که در گذشته در یزد وجود نداشت.
کاکاوند یادآور شد: میزان تصادفات در استان یزد در مجموع کاهش ۱۱ درصدی داشته است که امیدواریم بتوانیم با همراهی مردم شاهد کاهش بیشتر تصادفات در این استان باشیم.
وی در مورد جرائم حوزه فضای مجازی نیز بیان کرد: یکی از دغدغههای ما، افزایش روزافزون جرائم مجازی است به همین دلیل کنترل این بخش به شکل ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفته و در سال گذشته پلیس فتای استان یزد رتبه نخست در زمینه کشف وقوع جرم را در سطح کشور داشته است.
کاکاوند در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد وقوع قتل در استان یزد بیان کرد: قتلهایی که در استان یزد به وقوع میپیوندند نتوانسته لطمهای به احساس امنیت در استان بزند و با توجه به اینکه قتلهای واقع شده اغلب به دلیل اختلافات خانوادگی بوده است، در وضعیت امنیت عمومی جامعه خللی وارد نکرده و جای نگرانی نیست.
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