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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۳

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس خبر داد؛

سفر معاون وزیر نیرو به استان مرکزی/پیگیری مشکلات تأمین وانتقال آب

سفر معاون وزیر نیرو به استان مرکزی/پیگیری مشکلات تأمین وانتقال آب

اراک- نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس از سفر یک روزه معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شهرستان های تفرش، فراهان و آشتیان در روز ۱۸مردادماه جاری خبر داد.

محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور روز چهارشنبه هجدهم مردادماه جاری به همراه تعدادی از مدیران حوزه آب و فاضلاب کشور به استان مرکزی سفر می کند و در شهرستان های تفرش، آشتیان و فراهان حضور خواهد یافت.

 نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این برنامه از ابتدای صبح روز چهارشنبه از شهرستان تفرش شروع می شود و سپس معاون وزیر نیرو در شهرستان فراهان حضور می یابد.

حسینی توضیح داد: در ادامه این سفر، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شهرستان آشتیان خواهد رفت تا در خصوص مشکلات پروژه انتقال آب هفتیان به تفرش، بررسی وضعیت و تصمیم گیری های لازم را انجام دهد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: در این سفر یک روزه همچنین به مساله آبرسانی به پنج روستای شمال شرق شهرستان آشتیان رسیدگی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حوزه مشکلات تامین آب شهرستان فراهان به ویژه شهر فرمهین نیز مطالعاتی انجام شده که طی این سفر با معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مطرح می شود و امید است با نظر مساعد وی و تصمیم گیری لازم در این زمینه، بستر اجرای طرح آبرسانی به شهر فرمهین مهیا شود.

کد مطلب 4053500

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