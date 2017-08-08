سفر معاون وزیر نیرو به استان مرکزی/پیگیری مشکلات تأمین وانتقال آب

محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور روز چهارشنبه هجدهم مردادماه جاری به همراه تعدادی از مدیران حوزه آب و فاضلاب کشور به استان مرکزی سفر می کند و در شهرستان های تفرش، آشتیان و فراهان حضور خواهد یافت.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این برنامه از ابتدای صبح روز چهارشنبه از شهرستان تفرش شروع می شود و سپس معاون وزیر نیرو در شهرستان فراهان حضور می یابد.

حسینی توضیح داد: در ادامه این سفر، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شهرستان آشتیان خواهد رفت تا در خصوص مشکلات پروژه انتقال آب هفتیان به تفرش، بررسی وضعیت و تصمیم گیری های لازم را انجام دهد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: در این سفر یک روزه همچنین به مساله آبرسانی به پنج روستای شمال شرق شهرستان آشتیان رسیدگی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حوزه مشکلات تامین آب شهرستان فراهان به ویژه شهر فرمهین نیز مطالعاتی انجام شده که طی این سفر با معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مطرح می شود و امید است با نظر مساعد وی و تصمیم گیری لازم در این زمینه، بستر اجرای طرح آبرسانی به شهر فرمهین مهیا شود.