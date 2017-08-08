انتخاب رشته کنکور ارشد پزشکی تمدید شد/ افزایش ظرفیت پذیرش

به گزارش خبرنگار مهر، مرکزسنجش آموزش پزشکی ظرفیت های جدید برای آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۶ را اعلام کرد.

با توجه به افزایش رشته محل های جدید و تمدید مهلت انتخاب رشته محل، برای برخی از رشته ها، محل های پذیرنده جدید به پذیرش های قبلی افزوده شد.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل در این رشته ها می توانند از ساعت ١٢ ظهر چهارشنبه ۱۸ مرداد تا ساعت ٢٤ روز جمعه ۲۰ مرداد با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی فرم انتخاب رشته خود را ویرایش کنند.

افرادی که تاکنون موفق به انتخاب رشته محل نشده اند یا نیاز به ویرایش انتخاب های خود دارند می توانند از ساعت ١٢ ظهر چهارشنبه ۱۸ مرداد تا ساعت ٢٤ روز جمعه ۲۰ مرداد با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام کنند.

رشته دانشگاه عادی پرداخت با شهریه توضیحات انفورماتیک پزشکی شهیدبهشتی ۳ ظرفیت جدید انفورماتیک پزشکی مشهد ۲ ۱ ظرفیت جدید پرستاری داخلی جراحی تبریز ۳ ظرفیت شهریه پرداز اضافه شد. زیست فناوری پزشکی بابل ۳ ظرفیت جدید زیست فناوری پزشکی مازندران ۳ ظرفیت جدید علوم تغذیه تبریز ۳ ظرفیت شهریه پرداز اضافه شد فناوری اطلاعات سلامت شهیدبهشتی ۳ ظرفیت جدید فناوری تصویربرداری پزشکی اصفهان ۴ ظرفیت جدید مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) اصفهان ۱۲ ۲ ۱ نفر عادی ۲ نفر شهریه پرداز اضافه شد ویروس شناسی پزشکی تبریز ۴ ظرفیت جدید

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فاقد خوابگاه است.