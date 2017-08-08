رئیس خانه احزاب روز خبرنگار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرتعلی حشمتیان رئیس خانه احزاب ایران طی پیامی روز تلاش‌گران عرصه خبر و اطلاع‌رسانی را تبریک گفت.

متن پیام تبریک رئیس خانه احزاب ایران به مناسبت روز خبرنگار بدین شرح است:

عزیزان روزتان مبارک، باید بگویم، قلم زدنتان، گام نهادن در سرزمین زیبای آرمانها بوده و هست، و پرگشودنتان تا پایان همه حقایق و واقعیت این است که برای رسیدن به حقیقت ایثارگری نموده و می‌نمایید.

شما تلاشگران عرصه دانایی و اطلاع رسانی که نوشتن را خداوند به شما هدیه نموده و به قلم‌تان قسم خورده و می‌فرماید: «اقرا باسم ربک الذی خلق»بدرستی که وظیفه خطیری بردوش داشته دارید.

لذا ضمن ارج نهادن خدمات ارزنده همه خبرنگاران عزیز به ویژه خبرنگاران عزیزی که در طول سال با خانه احزاب ایران همراه بوده‌اند وظیفه خود می‌دانیم که فرا رسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار را به همه تلاشگران عرصه اطلاع‌رسانی صمیمانه تبریک عرض کرده و یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و اطلاع‌رسانی را گرامی بداریم.