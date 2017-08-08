۱۰هزار کودک یزدی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دانافر امروز در نشستی خبری از فعالیت ۲۴ مرکز ثابت و سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مناطق مختلف استان یزد خبر داد و اظهار داشت: ۱۸ مرکز ثابت و چهار مرکز به صورت سیار به اعضای خود خدماترسانی میکنند.
وی عنوان کرد: در همه شهرستانهای استان یزد به جز شهرستان اشکذر مراکز کانون دایر است و برخی شهرستانها در حال احداث سومین مرکز خود هستند اما هنوز موفق به راهاندازی مرکز کانون در اشکذر نشده ایم.
دانافر یادآور شد: عملیات ساخت مرکز کانون در اشکذر از پنج سال پیش آغاز شده اما عزمی برای ادامه کار وجود ندارد و ساختمان این مرکز هنوز نیمهکاره است با این وجود کانون فعالیت خود را متوقف نکرده و با اتوبوس سیار به کودکان و نوجوانان علاقمند خدمترسانی میکند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد در مورد اعضا نیز بیان کرد: ۸ هزار عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد زبانآموز هستند و در مجموع ۱۰ هزار نفر عضو این مراکز بوده و از خدمات آن استفاده میکنند.
وی با اشاره به پیشینه فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اظهار داشت: کانون ۵۲ سال است که در سطح کشور فعالیت فرهنگی دارد و چهرههای شاخص بسیاری از این کانونها به جامعه هنری، فرهنگی و اجتماعی کشور معرفی شدهاند.
دانافر با اشاره به اینکه به رغم فعالیتهای گسترده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بسیاری از خانوادهها هنوز کانون را به درستی نمیشناسند و این مهمترین دغدغه ما است و تلاش می کنیم با همکاری رسانه ها در خانوادهها نفوذ کنیم.
وی تاکید کرد: یکی از رسالتهای اصلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کمک به رشد همه جانبه فرزندان این کشور است و در این مسیر، بزرگترین برگ برنده کانون، اعتماد خانواده ها است.
دانافر در پاسخ به سئوال مهر در مورد چهرههای شاخص استان یزد که از کانون به جامعه معرفی شده اند، افزود: اکثر هنرمندان و بسیاری از مسئولان استان از کانون برخاسته اند اما در مجموع در تلاش هستیم با برگزاری جشنی در اسفندماه، کانونیها را شناسایی کرده و در این مراسم جشن از آنها دعوت و تجلیل کنیم و یک روز را به نام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد معرفی کنیم.
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