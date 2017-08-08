به گزارش خبرنگار مهر، هوشمند سفیدی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: خانه روابط عمومی ایران از دهم خردادماه سال گذشته پس از مدت‌ها هم فکری و کارهای مقدماتی اعلام موجودی کرده است.

وی اظهار کرد: هدف مهم خانه روابط عمومی ایران، کمک به اعتلای روابط عمومی‌ها در سطح کشور است و کارگروه‌های متعددی در خانه روابط عمومی ایران در حال شکل‌گیری است.

دبیر کل و سخنگوی خانه روابط عمومی ایران از برگزاری دوره آموزشی برای ۸۰ درصد از جامعه هدف خبر داد و گفت: کمیسیون ملی آموزش هم راه‌اندازی خواهد شد.

سفیدی تاکید کرد: فقط ۲۰ درصد از روابط عمومی‌های ما تحصیلات مرتبط با روابط عمومی را دارند و موضوع صلاحیت حرفه‌ای در این زمینه مورد توجه است.

وی افزود: خانه روابط عمومی استان زنجان نخستین خانه روابط عمومی استانی است که در کشور راه‌اندازی می‌شود و خانه روابط عمومی ایران وابسته به دولت نیست و اگر دولت به خواسته‌های ما نپردازد، دولت را به چالش می‌کشیم.

دبیر شورای صاحب نظران ارتباطات و رسانه گفت: اگر جامعه مدنی رشد یابد و قادر به اعمال قدرت باشد، موفق است.

سفیدی ابراز کرد: روابط عمومی‌ها قدرت خوبی برای رسیدن به خواسته‌های خود ندارند و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در ۴۰۰ شهرستان خانه روابط عمومی راه‌اندازی می شود و همه مراکز استان‌ها شورای روابط عمومی استانی تشکیل می شود.