به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شفیعی امروز در مراسم افتتاح و بازدید از روند احداث سه زمین از ۲۰ زمین چمن مصنوعی در مناطق محروم شهر یزد به همراه مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد و جمعی از خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی ورزش استان یزد، طرح ساخت ۲۰ زمین چمن مصنوعی در مناطق محروم و کم برخوردار از فضاهای ورزشی مصوب شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح در سال گذشته به تصویب رسید، عنوان کرد: در سال گذشته کار ساخت ۱۰ مورد از این زمین‌ها آغاز شد و امسال نیز ۱۰ مورد دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

شفیعی یادآور شد: برای ساخت هر زمین چمن مصنوعی در یزد به طور میانگین بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان هزینه می شود که این مبلغ توسط شهرداری، خیران، هیئت امنای مساجد و حسینه‌های محله‌ها و ... تامین می‌شود.

به گزارش مهر، خبرنگاران یزد و مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد به همراه معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد امروز از زمین‌های ورزشی در محله‌های یعقوبی، حسن آباد و محمود آباد بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند احداث این فضاها قرار گرفتند.