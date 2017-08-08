نگرانی دانشجویان از افزایش شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام برخی از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد به دلیل ابلاغ بخشنامه جدید این دانشگاه که در زمینه میزان شهریه های مقاطع مختلف بوده است، در مهرماه امسال میزان شهریه دانشجویان شاغل به تحصیل و دانشجویان جدیدالورود نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری خواهد داشت.

طبق بخشنامه دانشگاه آزاد که به تمامی واحدهای این دانشگاه ابلاغ شده است، شهریه پایه دانشجویان رشته‌های علوم‌ پزشکی که قبل از مهر ۹۶ وارد دانشگاه شده‌اند، افزایش نمی‌یابد. شهریه متغیر دانشجویان رشته‌های علوم‌پزشکی که قبل از مهر ۹۶ وارد دانشگاه شده‌اند ۸۰ درصد نرخ شهریه اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای رشته‌های خودگردان در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ است که رقم آن متعاقبا از سوی وزارت مذکور اعلام و از سوی سازمان مرکزی دانشگاه ابلاغ می‌شود.

طبق این بخشنامه شهریه دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه که از مهرماه سال ۹۶ مشغول به تحصیل می شوند ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش می‌یابد و شهریه متغیر آنها ۸۰ درصد نرخ شهریه اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای رشته‌های خودگردان در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ است که رقم آن متعاقبا از سوی وزارت مذکور اعلام و از سوی سازمان مرکزی دانشگاه ابلاغ خواهد شد.

براساس اعلام مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد میزان علی الحساب شهریه نیمسال اول تحصیلی سال ۹۵-۹۶ پذیرفته شدگان آزمون سراسری پزشکی سال ۹۵ رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران مبلغ ۶ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان است.

این درحالی است که طبق اعلام وزارت بهداشت میزان شهریه آموزشی سالانه مقطع دکتری عمومی شامل رشته های پزشکی در پردیسهای خودگردان وزارت بهداشت حدود ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود که این رقم مربوط به سال ۹۵ می شود.

همین تفاوت نرخ شهریه بین دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت باعث نگرانی و اعتراض دانشجویان این رشته شده است.