سال بدون دخانیات در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر کوروش عزیزی با اعلام این خبر، گفت: با توجه به زیان های جسمی و روحی که مصرف دخانیات بر افراد می گذارد، اجازه نمی دهیم تا دانشجویان ما نیز به این موارد گرایش نشان دهند.

معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: گذشته از مبحث مضرات جسمی و روحی مصرف دخانیات، باید توجه داشت که استفاده از سیگار و امثال آن در شان یک جوان دانشجو، به ویژه دانشجویی که در رشته های مرتبط با سلامت جامعه تحصیل می کند نبوده و مصرف دخانیات از سوی یک دانشجوی علوم پزشکی، می تواند تاثیرات منفی بیشتری بر نگرش اجتماعی و دید عمومی جامعه به این مقوله داشته باشد.

وی مصرف سیگار را در خوابگاه های دانشجویی، تجاوز به حقوق دیگر ساکنان خوابگاه دانست و اضافه کرد: فراموش نکنیم که خوابگاه های دانشجویی باید محلی باشند برای ایجاد آرامش و آسایش روح و جسم دانشجویان و در واقع در همین خوابگاه های دانشجویی است که تعالی روح و جسم دانشجو صورت می پذیرد و دانشجو با استفاده از امکانات و تمهیداتی که دانشگاه برای رفاه هر چه بیشتر او در نظر گرفته، آینده خود و جامعه خویش را می سازد؛ بنابراین کسی حق ندارد برای رسیدن به تمایلات شخصی خود این آرامش و آسایش را بر هم بزند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پیشنهاد داد تا تمامی معاونت های فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در حرکتی هماهنگ و همگام با یکدیگر سال تحصیلی پیش رو را سال خوابگاه های دانشجویی بدون دخانیات اعلام کرده و با تدوین برنامه ای فراگیر و کارشناسی شده در سطح کشور به مبارزه با این عامل مضر و مخرب در اماکن دانشجویی بپردازند.

عزیزی با بیان اینکه دانشجویان مصرف کننده سیگار در خوابگاه های دانشجویی، در اقلیت مطلق بوده و اکثریت بسیار بالای این دانشجویان هرگز اقدام به مصرف دخانیات نمی کنند؛ تاکید کرد: لازم است تا دانشگاه های علوم پزشکی کشور که بر اساس وظیفه ذاتی خود متولی سلامت جامعه هستند و با توجه به اینکه سلامت از اصلی ترین حقوق هر انسانی به شمار می رود، از تضییع حقوق اکثریت دانشجویان دفاع کرده و اجازه ندهیم تا اقلیتی کوچک، مخل آرامش و آسایش جسمی و روحی آنان شوند.

معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: با آغاز سال تحصیلی ۹۷-۹۶ و حضور دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی، برنامه های فرهنگی و تبلیغی فراوانی برای کاهش و پایان دادن به پدیده مصرف دخانیات در این اماکن در نظر گرفته ایم.

عزیزی، سیگار، قلیان، پیپ و امثال آن را همگی از مصادیق دخانیات دانست و گفت: امسال در نظر داریم تا خوابگاه دانشجویی پسرانه شهید دستغیب را که با داشتن بیش از یک هزار دانشجو، بزرگترین خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است، به عنوان الگو و نمونه خوابگاه بدون دخانیات، معرفی کنیم و برنامه های آموزشی خود را در این خوابگاه اجرا کرده و به تدریج و با سرعتی مناسب به سایر خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تسری و ترویج دهیم.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه سیگار و دخانیات، دروازه ورود به مواد مخدر هستند، افزود: با توجه به وجود کودکان و نوجوانان و نیز زنان باردار و خطراتی را که دود دست دوم دخانیات می تواند برای این گروه آسیب پذیر ایجاد کند، خوابگاه های دانشجویان متاهل علوم پزشکی نیز از اماکنی هستند که از آغاز سال تحصیلی جدید، برنامه های ویژه ای را برای آنان تدارک دیده ایم.

وی اجرای برنامه های آموزشی تخصصی، برگزاری مشاوره های خصوصی و عمومی، تولید و توزیع پمفلت و بروشور، چاپ و الصاق بنر و پوستر با موضوعات مرتبط با مضرات دخانیات، برگزاری رقابت های ورزشی و تفریحی و اردوهای طبیعت گردی را برخی از روش های کاهش مصرف دخانیات در خوابگاه های دانشجویی معرفی کرد.

عزیزی خاطرنشان کرد: ذات این برنامه، یک حرکت فرهنگی و مبتنی بر رفتارهای ارشادی است، اما در صورت مشاهده تکرار و اصرار به تخلف در افراد، با متخلفان برخورد قانونی و انضباطی لازم و متناسب صورت می گیرد.

معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ابراز امیدواری کرد که در فرصت باقیمانده تا پایان تابستان و آغاز سال تحصیلی جدید، در نشستی مشترک با تمامی همکاران خود در سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور، برنامه ای منسجم و کارشناسی شده را در این رابطه مدون ساخته و به صورت همگام و هماهنگ اجرایی کنیم.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز با در اختیار داشتن ۱۴ خوابگاه دانشجویی و حضور نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ دانشجوی ساکن در این خوابگاه ها، یکی از بزرگترین دانشگاه های علوم پزشکی کشور به شمار می رود.