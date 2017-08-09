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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷

به پاس همکاری پکن؛

ترامپ تهدیدهای تجاری علیه چین را به تعویق می اندازد

ترامپ تهدیدهای تجاری علیه چین را به تعویق می اندازد

ظاهرا رئیس جمهوری آمریکا از بابت همراهی چین با تحریم های جدید کره شمالی، قرار است اجرای تهدیدهای تجاری علیه پکن را به تعویق بیندازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه به خبرگزاری «رویترز» گفته است که احتمالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای بانک های چینی که طرف مراوده با کره شمالی هستند، از بابت قدردانی از اقدام پکن به موافقت با تحریم های جدید علیه پیونگ یانگ، یک مهلت کوتاه مدت در نظر می گیرد.

همچنین کاخ سفید قرار است در پاسخ به همراهی چین با تحریم های جدید کره شمالی، تنبیه هایی را که از بابت اتهام تخطی چین از اصول تجاری برای این کشور در نظر گرفته به تعویق بیندازد.

گفتنی است چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری کره شمالی، با وجود تحمل هزینه های اقتصادی گزاف، با تحریم های جدید موافقت کرد.

با این حال پکن از همان ابتدا تاکید کرد که تحریم هدف نهایی نیست و در حل مسئله هسته ای کره شمالی، مذاکره همچنان از اولویت برخوردار است.

کد مطلب 4054360
مریم خرمایی

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