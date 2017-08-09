دولت آینده کارآمد خواهدبود/وزیرپیشنهادی علوم لحظه آخر انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص کابینه معرفی شده به مجلس اظهار داشت: ترکیب کابینه علاوه بر وزرا، معاونان رئیس جمهور هم هستند در واقع حدود سی نفر در هیات دولت حضور دارند و در تصمیم گیری ها و کمیسیون ها فعال هستند. دولت آینده دولت کارآمدی خواهد بود و تمام تلاش خود را برای عملی کردن وعده های رئیس جمهور خواهد کرد و من معتقدم کابینه ای قدرتمند تشکیل می شود.

وی در خصوص ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی یک تعهد فراتر از اختیارات دولت و خاص رهبری است. باید متناسب با مطالبات رهبری امکانات و اختیارات در اختیار ستاد قرار بگیرد البته این اختیارات می تواند در حوزه قوای دیگر باشد. مثلا یکی از زمینه های سرمایه گذاری خارجی امنیت این سرمایه گذاری است که در حیطه اختیارات قوه قضاییه است باید همه نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی اقداماتی که می خواهند انجام دهند به این موضوع توجه کنند که اقدام آنها به چه میزان می تواند در امنیت سرمایه گذاری در کشور تاثیرگذار باشد.

جهانگیری گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی باید چنان اختیاری داشته باشد که از دستگاه های دیگر بخواهد تا امکانات و اطلاعات شان را در اختیار این ستاد قرار بدهند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه درباره علت معرفی نشدن وزیر علوم گفت: برای وزارت علوم با فردی توافق شده بود که در لحظات آخر ایشان اعلام کردند که این آمادگی را ندارد که در دولت حضور داشته باشد لذا رئیس جمهور باید با فرد دیگری درباره وزارت علوم توافق می کرد.

جهانگیری افزود: یا اینکه رئیس جمهور باید منتظر می ماند تا با فرد جدیدی توافق کند و یا آنکه فهرست وزرای پیشنهادی را به مجلس می فرستاد. لذا ایشان ترجیح داده که کابینه را سریع تر معرفی کند تا تکلیف وزارت علوم مشخص شود.

وی همچنین با بیان اینکه یکشنبه هفته آینده آخرین جلسه هیات دولت یازدهم برگزار می شود، گفت: هفته آینده نیز این جلسه صبح و با حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد.