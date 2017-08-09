کارنامه روحانیت در دفاع از ارزش های اسلامی درخشان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنقی لطفی روز چهارشنبه در آیین بزرگداشت ارتحال آیت الله علی اصغر مروارید اظهار داشت: رمز بقای دین و شریعت مرهون مجاهدت ها و جانفشانی های روحانیت شیعه بوده است.

وی افزود: ارزش گرایی، عدالت خواهی و مبارزه مستمر با ظلم و ستم رژیم های طاغوت از مهم ترین ویژگی های روحانیت بوده است.

امام جمعه ایلام به حوادث دوران مشروطه اشاره کرد و گفت: حاکمیت شاهان قاجار پیش از مشروطه مصائب و مشکلات بزرگی را برای کشور به بار آورند و روحانیت شیعه و مراجع بزرگ در نجف وتهران در برابر این اوضاع آشفته و اسفبار ایستادگی کردند.

لطفی تاکید کرد: در دوران انقلاب اسلامی نیز امام راحل با هوشیاری صفوف ملت را متحد کردند که در این میان نقش علما و روحانیت اصیل و انقلابی تعیین کننده بود.

وی یکی از اینم روحانیان روشن ضمیر را توطئه ها را آیت الله علی اصغر مروارید عنوان کرد و یادآور شد: ایشان همواره به امام و رهبری ارادت داشتند و در طول دوران حیات پربار خود خدمات شایبان توجهی در دفاع از نظام و انقلاب داشتند.