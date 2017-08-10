مساجد باید در راس امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز پنجشنبه در نشست مجمع خیرین مساجد استان کرمانشاه گفت: پیامبر اسلام (ص) به هر شهر و دیاری که قدم می گذاشتند اول مسجدی بنا می کردند و همه امور از طریق مسجد اداره می شد.

وی گفت: امروز نیز ریشه و اساس همه کارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور باید در مساجد باشد و این امر فقط با رونق گرفتن مساجد امکان پذیر خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: امام خمینی (ره) همواره تاکید می کردند که مسجد سنگر است و در دنیای پر از توطئه و دسیسه های امروز سنگری مستحکم تر از مسجد برای امت مسلمان وجود ندارد.

در این نشست که با حضور خیرین انجام شد، نیاز استان در شهرها و روستاها نسبت به ساخت، تعمیر و دیگر مسائل مساجد به بحث و بررسی گذاشته شد.

همچنین در پایان از خیرین مسجد ساز استان تقدیر شد.