اعلام تغییرات رشته پرستاری برای داوطلبان کنکور

دکتر طاهره چنگیز دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییرات رشته پرستاری و لزوم اطلاع رسانی به داوطلبان کنکور گفت: آموزش پرستاری همچنان بر عهده دانشکده های پرستاری است. یک تصور اشتباه در زمینه آموزش پرستاری ایجاد شده و آن نیز لفظ «پرستار بیمارستانی» است که در حقیقت یک شایعه ای است که تنها یک سوء تفاهم و سوء برداشت است.

وی افزود: در جلسه ای که با حضور مدیران معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دفتر حقوقی وزارت بهداشت و مدیران نظام پرستاری برگزار شد، این موضوع حل و این سوء تفاهم هم برطرف شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: متولی آموزش پرستاری همچنان دانشکده های پرستاری و مامایی هستند و فردی که در آنجا تحصیل می کند فارغ التحصیل دانشکده پرستاری است و فرد فارغ التحصیل بیمارستان تلقی نمی شود. کوریکولوم همان کوریکولوم است و هیچ فرقی با گذشته نکرده است.

وی گفت: تفاهم نامه بر اساس آیین نامه اصفهان به این معنی است که بیمارستان هایی که تا به حال کمتر مورد استفاده قرار می گرفتند و ظرفیت های بلااستفاده برای آموزش بالینی داشتند، به عرصه های بالینی آموزشی دانشجویان پرستاری اضافه شوند.

چنگیز اضافه کرد: پیش از این هم، این طور بود که بیمارستان هایی در شهرستان ها ممکن بود عرصه آموزش بالینی برای آموزش دانشجویان پزشکی نباشد اما برای دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل عرصه آموزشی خوبی محسوب می شد. قبلا هم این طور بود که ممکن بود که زایشگاه خوبی در یک شهری وجود داشته باشد و عرصه آموزشی خوبی برای دانشجویان مامایی باشد اما الزاماً آن بیمارستان و زایشگاه تابلوی آموزشی نداشت.

وی افزود: اکنون با استانداردهایی که تعیین شده است هر بیمارستانی عرصه آموزشی نخواهد بود و بیمارستان هایی که حداقل امکانات آموزشی را داشته باشند و از نظر هیات بورد پرستاری که برای بازدید می روند واجد شرایط آموزشی شدن باشند، به عرصه آموزش بالینی اضافه می شوند. در واقع دانشگاه اجازه پیدا می کند که با آن بیمارستان ها تفاهم نامه امضا کند و از عرصه آنها برای آموزش دانشجویان پرستاری استفاده کند.

وی تاکید کرد: متاسفانه سوء برداشت و سوء تفاهم ایجاد شده است و یک کلمه «آموزش در بیمارستان» این سوء تفاهم را ایجاد کرده که ما درصدد هستیم «پرستار بیمارستانی» که قبل از ایجاد دانشکده های پرستاری وجود داشته است را احیا کنیم، در صورتی که چنین اتفاقی رخ نداده است و چنین تصمیمی گرفته نشده است.

وی درباره آیین نامه اصفهان گفت: آیین نامه اصفهان علاوه بر آنکه گفته است که دانشگاه بر اساس چه شرایط و ضوابطی می تواند از بیمارستان به عنوان عرصه آموزشی استفاده کند، در ضمن یک فرم تو خالی تفاهم هم به صورت ضمیمه دارد و اگر تفاهم میان دانشکده و بیمارستان منعقد شود باید دقیق اعلام شود که چه آیتم هایی باید در آن ذکر شود و تعیین تکلیف شود.

وی درباره دفترچه کنکور ۹۶ و اطلاع رسانی به داوطلبان برای انتخاب رشته پرستاری خاطرنشان کرد: ۱۳ محل در دفترچه کنکور گروه تجربی برای گروه پرستاری اعلام شده است که ۱۷ کد اضافه شده است . این کدهای اضافه شده تحت توضیح هستند. این برای این است که داوطلب بداند که باید بخشی از آموزش بالینی خود را در جایی که دانشگاه تعیین می کند بگذارند. این حق داوطلب است که قبل از انتخاب رشته از آن مطلع شود و ما آن را در دفترچه کنکور آورده ایم.

وی گفت: در توضیح این کدرشته ها آمده است: «عرصه آموزش بالینی دانشجویان بر اساس تفاهم نامه های موضوع بخشنامه شماره ۵۰۰/۳۵۹ مورخ ۱۴ تیر ۹۵ که مابین دانشکده های پرستاری و بیمارستان های تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.»

به گزارش مهر، داوطلبان مجاز کنکور سراسری سال ۹۶ تا دوشنبه ۲۳ مرداد فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

در حال حاضر در دفترچه کنکور سراسری و اصلاحیه مربوطه، دانشگاه های علوم پزشکی اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، البرز، ایران، ایلام، بابل، بقیه الله (عج)، بم، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، تبریز، تربت حیدریه، تهران، جندی شاپور اهواز، جیرفت، بجنورد، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، سبزوار، سمنان، شاهد، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گناباد، گیلان، لرستان، مازندان، مشهد، همدان، یاسوج و یزد در رشته پرستاری دانشجو می پذیرند.

همچنین دانشکده های علوم پزشکی آبادان، اسفراین، بهبهان، تربت جام، خلخال، خمین، خوی، ساوه، سراب، سیرجان، شوشتر، گراش، لارستان، مراغه و نیشابور نیز در رشته پرستاری دانشجو می پذیرند.

بر اساس اصلاحیه انتخاب رشته کنکور ۹۶، کدرشته ۲۷۶۳۷ با آزمون روزانه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به مجموعه پرستاری اضافه شده است.

اما کدرشته های ۱۰۸۸۹ روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک و ۱۱۰۱۸ پردیس خودگردان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران از مجموعه پرستاری حذف شده است.