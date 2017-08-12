صادرات وواردات ایران وروسیه توازن ندارد/ واردات کم روسیه از ایران

به گزارش خبر نگار مهر، ولادیسلاو پرپلکین، امروز شنبه در نشست معرفی فرصت‌های اقتصادی کشور روسیه و استان کرمانشاه که در اتاق بازرگانی این استان برگزار شد اظهار داشت: میزان صادرات روسیه به ایران ۱.۸ میلیارد دلار و میزان صادرات ایران به به روسیه تنها ۳۰۰ میلیون دلار است که باید گفت یک عدم توازن در این میان وجود دارد و باید برطرف شود.

وی افزود: هفته گذشته با حضور معاون بانک مرکزی ایران در مسکو یک کارگروه بانکی تشکیل شد و طی آن مصوب کرده این که تعدادی از بانکهای ایرانی با بانکهای روسی اقدام به برخی تعاملات اشتراکی بانکی در راستای تسهیل روابط تجاری کنند.

این مسئول روسی ادامه داد: همکاری ایران برای صادرات گندم و آرد روسیه به عراق می تواند بازار تجاری خوبی را مهیا کند.

این مقام روسی در ادامه سوالاتی را از مسئولین اقتصادی استان کرمانشاه در راستای تسهیل روابط تجاری کرمانشاه مسکو پرسید و پاسخ گرفت.