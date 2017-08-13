رشته های ممنوعه برای داوطلبان غیرایرانی در کنکور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش اتباع غیرایرانی در رشته هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری اسلامی ایران شود، ممنوع است.
رشته های ممنوعه برای اتباع غیرایرانی
همچنین رشته های تحصیلی: فیزیک اتمی، فیزیک هسته ای، فیزیک مولکولی (پلاسما)، فیزیک ذرات بنیادی، مهندسی پلاسما، مهندسی ایمنی (گرایش بازرسی فنی و حفاظت هواپیما)، مهندسی تعمیر و نگهداری (هلی کوپتر و هواپیما)، مهندسی هوا فضا، مهندسی هوانوردی (خلبانی، ناوبری هواپیما، تعمیر و نگهداری هواپیما، خلبانی هلی کوپتر و مراقبت پرواز)، علوم نظامی، الکترونیک هواپیمایی، تعمیر و نگهداری هواپیما، مخابرات هواپیما، مراقبت پرواز، فناوری اطلاعات ITl (گرایش مخابرات امن)، مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی کامپیوتر (گرایش رایانش امن) برای اتباع غیرایرانی ممنوع است.
مناطق ممنوعه برای انتخاب محل تحصیل اتباع غیرایرانی
هر یک از اتباع غیرایرانی که متقاضی شرکت در آزمون های سراسری هستند، منحصراً باید واجد شرایط و ضوابط اعلام شده در دفترچه های راهنمای هر یک از آزمون های ذیربط باشند و در زمان انتخاب رشته، محل تحصیل خود را با توجه به شرایط و ضوابط مربوط انتخاب کنند.
اتباع غیرایرانی مقیم، مجاز به انتخاب رشته در مناطق ممنوعه نیستند و در صورت پذیرش و اعلام قبولی داوطلبان غیرایرانی در رشته ها و مناطق ممنوعه، پذیرش آنان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آن مناطق «کان لم یکن» تلقی شده و امکان بررسی جهت رشته های مناطق مجاز به هیچ عنوان مقدور نیست و از ثبت نام آنان ممانعت بعمل می آید.
جدول مناطق ممنوعه برای تردد و اقامت اتباع غیرایرانی
|نام استان
|مناطق ممنوعه استان
|آذربایجان شرقی
|اقامت اتباع افغانی در سطح استان (به غیر از شهرستان تبریز) ممنوع است.
|آذربایجان غربی
|اقامت اتباع افغانی در سطح استان (به غیر از شهرستان ارومیه) و سایر اتباع غیرایرانی در شهرهای مرزی استان ممنوع است.
|اردبیل
|اقامت اتباع افغانی در سطح استان (به غیر از شهرستان اردبیل) و اقامت اتباع عراقی در شهرستان های پارس آباد، بیله سوار، گرمی، مشکین شهر و نمین ممنوع است.
|اصفهان
|اقامت اتباع افغانی در شهرستان های نطنز، فریدن، فریدون شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، دهاقان، نائین، گلپایگان، خوروبیابانک، اردستان و بخش ابوزید از شهرستان آران و بیدگل ممنوع است.
|البرز
|اقامت اتباع غیرایرانی در کل استان بلامانع است.
|ایلام
|اقامت اتباع افغانی در سطح استان (به غیر از شهرستان ایلام) و اقامت سایر اتباع غیرایرانی در شهرستان های مهران، دهلران و شهرهای مرزی استان ممنوع است.
|بوشهر
|اقامت اتباع افغانی در شهرستان های دیلم و گناوه ممنوع است.
|تهران
|اقامت اتباع غیرایرانی در کل استان (به استثناء منطقه خجیر در منطقه ۱۳ شهرداری تهران برای اتباع افغانی) بلامانع است.
|چهارمحال و بختیاری
|اقامت اتباع افغانی در سطح استان (به غیر از شهرستان شهرکرد) ممنوع است.
|خراسان جنوبی
|اقامت کلیه اتباع غیرایرانی در شهرستان های مرزی نهبندان، سربیشه، درمیان، قائن، زیرکوه ، فردوس، سرایان و طبس ممنوع است. اقامت اتباع افغانی در شهرستان های خوسف و بیرجند مجاز است. اقامت اتباع عراقی در سطح استان (به غیر از شهرستان بیرجند) ممنوع است.
|خراسان رضوی
|اقامت اتباع افغانی در شهرستان های مرزی تربت جام، قوچان، تایباد، خواف، سرخس، کلات نادری و درگز ممنوع است.
|خراسان شمالی
|اقامت اتباع افغانی و عراقی در سطح استان (به غیر از شهرستان بجنورد) ممنوع است.
|خوزستان
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اقامت اتباع افغانی در سطح استان (به غیر از شهرستان های اهواز و گتوند) و اقامت و تردد سایر اتباع غیرایرانی در شهرستان های آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان ممنوع است.
تبصره: اقامت اتباع غیرایرانی دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان های آبادان و خرمشهر بلامانع است.
|زنجان
|اقامت اتباع افغانی در سطح استان (به غیر از شهرستان زنجان) ممنوع است و صرفاً شهرستان های زنجان و خدابنده برای اقامت اتباع عراقی مجاز است.
|سمنان
|تردد و اقامت اتباع غیرایرانی در منطقه گرمسار و ورودی قصر بهرام، مرکز آمایش معراج یک و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مرکز آمایش سراج و اقامت اتباع افغانی در شهرستان های شاهرود و دامغان ممنوع است.
|سیستان و بلوچستان
|اقامت اتباع افغانی و عراقی در کل استان (به غیر از شهرستان زاهدان) و اقامت و تردد اتباع غیرایرانی در شهرستان های زابل، هیرمند، زهک و نیز بخش های مرزی شهرستان های خاش، ایرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع است.
|فارس
|اقامت اتباع افغانی در شهرستان های فیروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، خنج و نیریز ممنوع است.
|قزوین
|اقامت اتباع افغانی در کل استان (به غیر از شهرستان قزوین)، ممنوع ماست.
|قم
|اقامت اتباع غیرایرانی در کل استان بلامانع است.
|کردستان
|اقامت اتباع افغانی در سطح استان (به غیر از شهرستان سنندج) و اقامت کلیه اتباع غیرایرانی در بخش مرکزی شهرستان سقز و شهرستان های بانه و مریوان و همچنین شهرهای مرزی استان (به استثنای مهمانشهرها) ممنوع است.
|کرمان
|اقامت اتباع افغانی در شهرستان های عنبرآباد، بافت، منوجان، قلعه گنج، بم، فهرج، رودبار، فاریاب، نرماشیر، کهنوج، جیرفت، انار و ریگان و همچنین اقامت اتباع عراقی در سطح استان (به غیر از شهرستان کرمان) ممنوع است.
|کرمانشاه
|اقامت اتباع افغانی در سطح استان (به غیر از شهرستان کرمانشاه) و کلیه اتباع غیرایرانی در شهرهای مرزی استان ممنوع است.
|کهگیلویه و بویراحمد
|اقامت اتباع افغانی در سطح استان (به غیر از شهرستان یاسوج) ممنوع است.
|گلستان
|اقامت اتباع افغانی در کل استان (به غیر از شهرستان های گرگان و گنبد) ممنوع است.
|گیلان
|اقامت اتباع افغانی در سطح استان (به غیر از شهرستان رشت) ممنوع است.
|لرستان
|اقامت اتباع افغانی در سطح استان (به غیر از شهرستان خرم آباد) ممنوع است.
|مازندران
|اقامت اتباع افغانی در سطح استان (به غیر از شهرستان ساری) ممنوع است.
|مرکزی
|اقامت اتباع افغانی در شهرستان های آشتیان، تفرش، فراهان، فرمهین، خمین، شازند، محلات، زرندیه، کمیجان و خنداب ممنوع است.
|هرمزگان
|اقامت اتباع افغانی در کل استان (به غیر از شهرستان بندرعباس) و اقامت اتباع عراقی در شهرستان های کیش، حاجی آباد، قشم، ابوموسی و جاسک ممنوع است.
|همدان
|اقامت اتباع افغانی در سطح استان (به غیر از شهرستان همدان) ممنوع است.
|یزد
|اقامت اتباع افغانی صرفاً در شهرستان های خاتم و بافق ممنوع است.
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