رشته های ممنوعه برای داوطلبان غیرایرانی در کنکور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش اتباع غیرایرانی در رشته هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری اسلامی ایران شود، ممنوع است.

رشته های ممنوعه برای اتباع غیرایرانی

همچنین رشته های تحصیلی: فیزیک اتمی، فیزیک هسته ای، فیزیک مولکولی (پلاسما)، فیزیک ذرات بنیادی، مهندسی پلاسما، مهندسی ایمنی (گرایش بازرسی فنی و حفاظت هواپیما)، مهندسی تعمیر و نگهداری (هلی کوپتر و هواپیما)، مهندسی هوا فضا، مهندسی هوانوردی (خلبانی، ناوبری هواپیما، تعمیر و نگهداری هواپیما، خلبانی هلی کوپتر و مراقبت پرواز)، علوم نظامی، الکترونیک هواپیمایی، تعمیر و نگهداری هواپیما، مخابرات هواپیما، مراقبت پرواز، فناوری اطلاعات ITl (گرایش مخابرات امن)، مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی کامپیوتر (گرایش رایانش امن) برای اتباع غیرایرانی ممنوع است.

مناطق ممنوعه برای انتخاب محل تحصیل اتباع غیرایرانی

هر یک از اتباع غیرایرانی که متقاضی شرکت در آزمون های سراسری هستند، منحصراً باید واجد شرایط و ضوابط اعلام شده در دفترچه های راهنمای هر یک از آزمون های ذیربط باشند و در زمان انتخاب رشته، محل تحصیل خود را با توجه به شرایط و ضوابط مربوط انتخاب کنند.

اتباع غیرایرانی مقیم، مجاز به انتخاب رشته در مناطق ممنوعه نیستند و در صورت پذیرش و اعلام قبولی داوطلبان غیرایرانی در رشته ها و مناطق ممنوعه، پذیرش آنان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آن مناطق «کان لم یکن» تلقی شده و امکان بررسی جهت رشته های مناطق مجاز به هیچ عنوان مقدور نیست و از ثبت نام آنان ممانعت بعمل می آید.

جدول مناطق ممنوعه برای تردد و اقامت اتباع غیرایرانی