اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی شهریور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، سامانه جشنواره «تیتر ۱۰» از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۵ مردادماه تا ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۶ مردادماه برای ثبت نام واجدان شرایط شرکت در این مراسم که تاکنون نتوانسته‌اند ثبت‌نام کنند، باز خواهد شد.

دبیرخانه جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی «تیتر۱۰» از ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه آماده پذیرش و اسکان نامزدهای دریافت جایزه و متقاضیان شرکت در کارگاه‌ های خانه نشریات است.

همزمان با اختتامیه جشنواره، کارگاه‌ها و انتخابات خانه نشریات دانشگاه های علوم پزشکی کشور و همچنین انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز برگزار می‌شود.

دانشجویانی که به هر دلیل تاکنون موفق به ثبت‌نام در کارگاه‌ها نشده اند می‌توانند در بازه زمانی اعلام شده در سامانه ثبت نام و کارگاه مورد علاقه خویش را انتخاب کنند. این فرصت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.