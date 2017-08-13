انعقاد تفاهم نامه‌ خواهرخواندگی کرمانشاه و چلیا بسیک روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی امروز یکشنبه در دیدارسفیر روسیه و همراهانش با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مسئولین عالی دو کشور ایران و روسیه به دنبال برقراری تبادلات سیاسی و اقتصادی هستند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: در سالهای اخیر به واسطه روابط مشترک بین دو کشور سطح تعاملات افزایش یافته اما این افزایش به اندازه تعاملات با دنیا نبوده است.

درصدد افزایش تبادلات بین ایران و روسیه هستیم

وی تصریح کرد: در سطح استان کرمانشاه تبادلات محکمی با کشور روسیه نداشتیم بنابراین از آنجا که بخشی از صنایع استان قابل صادرات به روسیه است و بخشی از مواد اولیه مورد نیاز نیز از روسیه وارد می شود درصدد افزایش تبادلات و روابط برآمدیم.

کاشفی افزود: در این راستا همزمان با نمایشگاه مواد غذایی برپا شده در مسکو که ۲۰ شهریور ماه امسال برگزار می شود هیئتی از کرمانشاه به مسکو اعزام خواهد شد.

زمینه تولید مواد غذایی با برند حلال فراهم است

وی با بیان اینکه طی یکی دوسال اخیر امکان تبادل بانکی ال سی با روسیه تقویت شد است، گفت: همچنین زمینه تولید مواد غذایی با برند حلال فراهم است.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه استان کرمانشاه اشاره ای نیز به ظرفیت‌های استان داشت و ادامه داد: استان کرمانشاه در بخش کشاورزی دارای قابلیت‌هایی است که لازمه آن شناسایی بازار روسیه است.

وی گفت: کشور روسیه در تولید کاشی، سرامیک و لوازم بهداشتی موفق است که در برخی از این صنایع در استان ما نیز امکان رقابت فراهم است البته باید هزینه های حمل و نقل نیز لحاظ شود.

کاشفی خاطرنشان کرد: در تجارت با کشور عراق قوانین بین المللی رعایت نمی شود اما با این وجود تولیدکنندگان قدرتمندی در استان داریم که البته باید بازارها را به خوبی شناسایی کنند.

در استان کرمانشاه یک هزار فعال تجاری پا برجا و ثابت داریم

وی تصریح کرد: در کرمانشاه حداقل یک هزار وارد کننده، صادرکننده و تولید کننده پابرجا و دو برابر این تعداد نیز افرادی وجود دارد که به طور غیر مداوم فعالیت دارند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از انعقاد تفاهم نامه همکاری خواهر خواندگی بین کرمانشاه و شهری در روسیه خبر داد و گفت: ما با همکاری اتاق ایران درصدد انعقاد تفاهم خواهرخواندگی میان دو استان کرمانشاه و چلیا بسیک روسیه هستیم.

وی افزود: بندر اصلی ارتباطی میان روسیه و ایران بندر آستاراخان است که در این بندر ۱۰ تا ۱۲ دفتر نمایشگاهی وجود دارد که یکی از آنها به استان کرمانشاه اختصاص دارد.

پیگیر راه‌اندازی پرواز مستقیم تهران- آستارا خان هستیم

کاشفی با بیان اینکه این بندر دارای موقعیتی ویژه است، گفت: گرچه از نظر زیرساختها دارای مشکلاتی است اما ما به دنبال راه اندازی پرواز مستقیم از تهران به آستاراخان هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: همچنین تمهیدات خوبی برای صدور ویزای روسیه اندیشیده شده است.

در پایان تعدادی از فعالان اقتصادی استان صحبت کردند و لوح یادبودی از طرف اتاق استان به سفیر روسیه داده شد