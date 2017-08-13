یزد در حوزه گردشگری و فناوری ظرفیت های بالایی برای اشتغال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی عصر امروز در نشست تخصصی اشتغال استان یزد اظهار داشت: نباید فرصت را از دست بدهیم و ابتدا باید طرح هایی که امکان اجرا دارند را عملیاتی کنیم.

وی ادامه داد: همچنین مواردی که دیده نشده است را به عنوان اولویت ارائه کنیم و برای تامین اعتبارات بر اساس تجربه ای که داریم، وزارت تعاون در سال ۹۴ مبالغی اعلام کرد که حتی یک ریال آن هم محقق نشد لذا باید تضمین برای تامین و تحقق آن وجود داشته باشد.

میرمحمدی با اشاره به اینکه ابتدا به سراغ فعالیت هایی برویم که استقبال بیشتری از آن می شود و درصد یارانه و تسهیلات بیشتری دارد اضافه کرد: باید سقف اعتبارات همچنین سقف و کف یارانه ها مشخص باشد و کارگروه اشتغال هم وظیفه ای داشته باشد تا تغییراتی در میزان یارانه ها و تخفیف سود تسهیلات بدهد و اعتماد سرمایه گذار را جلب کند.

وی با بیان اینکه باید فرصت ها را حفظ کرد و در عین حال به اولویت های جدید نگاه کرد گفت: باید روی اعتبارات نیز پافشاری کرد و انتظارات را در حدی که توان پاسخگویی وجود داشته باشد بالابرد نه اینکه بدهکار شویم و نتوانیم پاسخگویی درستی داشته باشیم.

استاندار یزد با تاکید بر تسریع در روند کار بیان داشت: در چشمی بر هم زدن نیمی از سال گذشت و اگر نتوانیم اعتبارات را جذب کنیم و تخصیص بدهیم به طور قطع از سایر استان ها عقب خواهیم افتاد.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت در امور عمومی و مشارکت داوطلبانه تصریح کرد: باید در همه زمینه ها در اقشار مختلف جامعه شاهد این مشارکت باشیم و از حق همه افراد در سطح جامعه به طور برابر دفاع کنیم.

میرمحمدی بیان داشت: تمرکز روی اشتغالزایی باید بالا باشد و روی مواردی که اندک اشتغالزایی دارد تمرکز نکنیم چراکه تاثیرگذاری بالایی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه همه باید احساس مسئولیت کنند افزود: برای جذب اعتبارات باید عنایت ویژه داشت و به طور جدی دنبال کرد تا بهترین برنامه ها را داشته باشیم ضمن اینکه در استان یزد فرصت های زیادی برای اشتغالزایی وجود دارد و با توجه به ثبت جهانی شهر یزد می توان در زمینه های مختلف به ویژه در بافت تاریخی و محدوده بافت و حتی شهرستان های استان به طور گسترده برای اشتغال بهره مند شد.

استاندار یزد با بیان اینکه بازآفرینی شهری، تورهای داخلی و شهری و حتی بازسازی ها می توان اشتغالزایی مفیدی ایجاد کرد گفت: یکی از زمینه های اشتغالزایی وسیع در استان صنعت گردشگری است و برای اشتغال موقت نیز می توان در زمینه عمرانی در این بخش ایجاد کرد که پس از آن اشتغالزایی دائمی را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه آی.تی و آی.سی.تی نیز تصریح کرد: در این حوزه نیز عرصه ای وسیع و گسترده برای اشتغالزایی وجود دارد که باید روی آن متمرکز شد و هم برای فارغ التحصیلان ایجاد اشتغال کرد و هم بتوان برای دیگران اشتغالزایی کرد.

استاندار یزد با اشاره به وجود بیکاری بالا در برخی شهرستان ها اظهار داشت: در برخی شهرستان ها که ممنوعه برای اتباع خارجی است فرمانداران متقاضی اشتغال از سوی کشاورزان برای افاغنه هستند در حالی که گفته می شود بیکاری در آن نقاط بالاست که با درخواست ها همخوانی ندارد و لازم است تجزیه و تحلیل های آماری را با دقت مورد ارزیابی قرار دهیم.