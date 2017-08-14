سیلاب جمعه گذشته ۱۱.۷ میلیارد تومان به خراسان شمالی خسارت واردکرد

حسین عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش باران و وقوع سیلاب در روز جمعه گذشته ۲۰ مردادماه جاری، ۱۱ میلیارد و ۷۹۹ میلیون تومان به خراسان شمالی خسارت وارد شد.
عظیمی افزود: این خسارتها به بخشهای راه، کشاورزی، مسکن و تأسیسات آب و برق شهرستانهای خراسان شمالی وارد شد.
وی میزان خسارت به تأسیسات زیربنایی شامل شبکه آب شرب شهری و روستایی، معابر شهری و روستایی، ساختمانهای مسکونی، آموزشی و دیوارهای ساحلی درمجموع چهار میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان عنوان کرد.
وی گفت: در جریان این سیل، به میزان هفت میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان نیز به بخش کشاورزی از قبیل کانالهای آبیاری، راههای بین مزارع، اماکن دامی و انبارهای ذخیره علوفه، تلفات دامی و رسوبگذاری مزارع کشاورزی خسارت و آسیب وارد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی بیان کرد: با ارائه گزارش به سازمان مدیریت بحران کشور به دنبال تخصیص اعتبار برای جبران این خسارتها هستیم.
عظیمی اظهار کرد: در بخش خسارتهای واردشده به محصولات کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نمیشود چراکه بر اساس شاخصهای سازمان مدیریت بحران، کشاورزان باید این خسارتها را از بخش بیمه محصولات زراعی، باغی و دامی بهرهمند شوند.
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