سیلاب جمعه گذشته ۱۱.۷ میلیارد تومان به خراسان شمالی خسارت واردکرد

حسین عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش باران و وقوع سیلاب در روز جمعه گذشته ۲۰ مردادماه جاری، ۱۱ میلیارد و ۷۹۹ میلیون تومان به خراسان شمالی خسارت وارد شد.

عظیمی افزود: این خسارت‌ها به بخش‌های راه، کشاورزی، مسکن و تأسیسات آب و برق شهرستان‌های خراسان شمالی وارد شد.

وی میزان خسارت به تأسیسات زیربنایی شامل شبکه آب شرب شهری و روستایی، معابر شهری و روستایی، ساختمان‌های مسکونی، آموزشی و دیوارهای ساحلی درمجموع چهار میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان عنوان کرد.

وی گفت: در جریان این سیل، به میزان هفت میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان نیز به بخش کشاورزی از قبیل کانال‌های آبیاری، راه‌های بین مزارع، اماکن دامی و انبارهای ذخیره علوفه، تلفات دامی و رسوب‌گذاری مزارع کشاورزی خسارت و آسیب وارد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی بیان کرد: با ارائه گزارش به سازمان مدیریت بحران کشور به دنبال تخصیص اعتبار برای جبران این خسارت‌ها هستیم.

عظیمی اظهار کرد: در بخش خسارت‌های واردشده به محصولات کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نمی‌شود چراکه بر اساس شاخص‌های سازمان مدیریت بحران، کشاورزان باید این خسارت‌ها را از بخش بیمه محصولات زراعی، باغی و دامی بهره‌مند شوند.