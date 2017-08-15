هیات عالی جذب مسئول رسیدگی به جایابی بورسیه ها شد

مجتبی صدیقی درباره آخرین وضعیت بورسیه های جایابی نشده، گفت: همه بورسیه ها تعیین تکلیف شده اند، در بحث جایابی نیز هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را پیگیری می کند.

وی ادامه داد: هیات عالی جذب با همکاری مرکز جذب وزارت علوم پیگیر جایابی بورسیه ها در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی است و امیدواریم با نزدیک شدن دانشجویان به فارغ التحصیلی روند جایابی سرعت گرفته و توسعه یابد.

رئیس سازمان امور دانشجویان درباره اینکه چه تعداد بورسیه هنوز جایابی نشده اند گفت: این آمار مرتب در حال تغییر و تعداد آنها درحال کم شدن است.