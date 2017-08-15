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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۱۸

رئیس سازمان امور دانشجویان:

هیات عالی جذب مسئول رسیدگی به جایابی بورسیه ها شد

هیات عالی جذب مسئول رسیدگی به جایابی بورسیه ها شد

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث جایابی دانشجویان بورسیه را پیگیری می کند، تعداد دانشجویانی که جایابی نشده اند درحال کم شدن است.

مجتبی صدیقی درباره آخرین وضعیت بورسیه های جایابی نشده، گفت: همه بورسیه ها تعیین تکلیف شده اند، در بحث جایابی نیز هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را پیگیری می کند.

وی ادامه داد: هیات عالی جذب با همکاری مرکز جذب وزارت علوم پیگیر جایابی بورسیه ها در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی است و امیدواریم با نزدیک شدن دانشجویان به فارغ التحصیلی روند جایابی سرعت گرفته و توسعه یابد.

رئیس سازمان امور دانشجویان درباره اینکه چه تعداد بورسیه هنوز جایابی نشده اند گفت: این آمار مرتب در حال تغییر و تعداد آنها درحال کم شدن است.

کد مطلب 4059392
زهرا سیفی

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