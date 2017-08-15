۳۸۳ هزار نفر در کنکور انتخاب رشته کردند/ فردا آخرین فرصت ثبت نام

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان با ورود به سایت سازمان سنجش می توانند علاوه بر مشاهده دفترچه های انتخاب رشته بر اساس گروه های آزمایشی، راهنمای عملی و اصلاحات اعلام شده، نسبت به مرتب سازی رشته های مورد علاقه بر اساس شرایط کارنامه خود اقدام کنند.

وی افزود: به منظور ارائه تسهیلات به داوطلبانی که هنوز موفق به انتخاب رشته در کنکور سراسری ۹۶ نشده اند و با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش درباره رشته‌های جدید و اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته، مهلت انتخاب رشته تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۵ مرداد تمدید شده است.

توکلی افزود: اطلاعیه اعلام ظرفیت برای رشته‌های جدید و یا اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) آزمون سراسری ۹۶ روز ۲۳ مرداد بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شد.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: داوطلبانی که تاکنون انتخاب رشته کرده اند هم تا چهارشنبه ۲۵ مرداد فرصت دارند نسبت به ویرایش فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند. همچنین داوطلبانی که تاکنون نسبت به انتخاب رشته اقدام نکرده اند در فرصت باقیمانده می توانند ۱۵۰ کدرشته را انتخاب کنند.

وی خاطرنشان کرد: از تعداد ۸۳۸ هزار و ۹۲۹ داوطلب مجاز در کنکور ۹۶ تا صبح امروز سه شنبه ۲۴ مرداد تعداد ۳۸۳ هزار و ۳۹۷ نفر معادل ۴۵.۰۷ درصد مجازین انتخاب رشته کردند.

توکلی یادآور شد: همچنین متقاضیان پذیرش در رشته های تحصیلی بدون آزمون که پذیرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) است، چه در کنکور شرکت کرده باشند و چه شرکت نکرده باشند می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش، ضمن ثبت نام، نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

وی اظهار داشت: تاکنون ۳۳ هزار و ۹۸۹ نفر در این دوره های بدون آزمون ثبت نام کرده اند. افراد علاقمند هم می توانند تا چهارشنبه ۲۵ مرداد ۹۶ نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته های بدون آزمون اقدام کنند.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ تیرماه در ۳۷۲ شهرستان و ۴۷۸ حوزه امتحانی در کشور و ۲۷ حوزه در ۲۳ کشور دنیا با حضور ۸۳۸ هزار و ۹۷۲ داوطلب حاضر در جلسه آزمون برگزار شد و از این تعداد، ۸۳۸ هزار و ۹۲۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده اند.