اصلاحیه دوم دفترچه انتخاب رشته کنکور ۹۶ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به برخی اصلاحات و همچنین اعلام رشته محل‌های جدید علاوه بر رشته‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای کنکور ۹۶ و به منظور مساعدت برای تکمیل و درج کدرشته‌ محل‌های انتخابی، مقرر شد به داوطلبان اجازه داده شود تا پایان روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۹۶ نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

مهلت اعلام شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و به تقاضاهایی که به هر طریق دیگر و بعد از تاریخ مذکور واصل شود ترتیب اثر داده نمی‌شود.

سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری ۹۶ تا پایان مهلت مقرر برای انتخاب رشته (۲۵ مرداد ۹۶) در دسترس داوطلبان خواهد بود و علاقمندان می‌توانند با پرداخت وجه مربوط از این راهنما استفاده کنند.

داوطلبانی که قبلاً فرم انتخاب رشته خود را تکمیل و رسید انتخاب رشته ۱۵ رقمی دریافت کرده‌اند نیز، در صورت تمایل و با توجه به مندرجات این اطلاعیه، می‌توانند نسبت به اصلاح و ویرایش اولویت‌های انتخابی خود تا تاریخ ۲۵ مرداد ۹۶ اقدام کنند.

اصلاحیه دوم دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ در سایت سازمان سنجش درج شده است.