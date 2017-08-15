مشکلات صادرات از مرز مهران رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت اقتصادی واسط عراق به دعوت رسمی اتاق بازرگانی ایلام و با هدف رفع مشکلات صادرات دو طرفه به ایلام سفر و در نشست مشترک مسئولان ایرانی و عراقی شرکت کرد.

این نشست صبح امروز در مرز مهران با حضور برخی از مسئولین ایلامی، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق و دیگر مسئولان استانی و رئیس و اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی واسط عراق برگزار شد.

شعبان فروتن رئیس اتاق بازرگانی استان ایلام در این نشست گفت: خواستار رفع هرچه زودتر مشکلات مرز مهران از سوی کشور عراق هستیم.

وی گفت: اطلاع رسانی سریع در خصوص هرگونه تغییر دستورالعمل در عراق به تجار ایرانی، شفافیت در تعرفه ها از سوی کشور عراق و برگزاری نشست های مشترک به صورت ماهانه در مرز با هدف رفع مشکلات از جمله درخواست های ما از عراق بود.

در پایان این نشست مقرر شد که جلسات منظم بین مسوولان دو طرف با هدف رفع مشکلات صادرات برگزار شود.

همچنین مقرر شد زمینه لازم برای ایجاد اتاق بازرگانی مشترک بین ایلام و واسط عراق فراهم شود.