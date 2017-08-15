مرکز سنجش وضعیت رودخانه ها در خوزستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای اشتغال خوزستان در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب که سهمیه اشتغالزایی خوزستان ۳۰ هزار شغل است، اظهار کرد: در سازمان برنامه و بودجه جلسه ای برای پیگیری مصوبه دولت در مورد زیرساخت های خوزستان که در ۱۵ فروردین صادر شده بود، تشیکل شد. در این جلسه گزارشی از بخش فاضلاب و روش های تأمین منابع مالی ارائه و بنا شده که این مسئله را به سرانجام برسانیم.

وی افزود: بخش آب نیز پیشرفت و پروژه غدیر در حال انجام است و همچنین آبرسانی شمال شرق به شورای اقتصاد رفته و در انتظار تصویب هست. چند نامه از معاونت سرمایه گذاری بانک مرکزی لازم داشته که آنها هم اخذ شده فکر می کنم که یکشنبه آینده و یا هفته بعد در جلسه شورای اقتصاد کار تصویب آن را انجام می دهیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: آبرسانی جنوب شرق نیز به صورت کارشناسی در شرکت آب و فاضلاب کشور در حوزه فنی بررسی می شود؛ در جلسه فوق فشار وارد کردیم که هرچه سریعتر این کار را انجام و مناقصه اش را هم برگزار کنند.

شریعتی بیان کرد: فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری که بنا شده تا پایان این هفته وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان آب و برق خوزستان به یک جمع بندی و توافق برسند و بعد از آن ابلاغیه را از سازمان برنامه ریزی اخذ و روند مناقصه و را برگزار کنیم.

وی ادامه داد: البته اگر این توافق حاصل نشود سازمان برنامه ریزی و بودجه مؤظف به ابلاغ بر اساس توافقات قبلی وزرای مختلف با من هستند؛ در عین حال وزیر پیشنهادی نیرو هم در جلسه ای که با وی داشتیم و هم در جمع مجمع نمایندگان خوزستان قول داد آب مورد نیاز فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری را با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، وعده رئیس جمهور، تأثیر آن بر افزایش بهره وری محصولات کشاورزی و نیاز ملی تأمین و متعهد به انجام آن شده است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه در جلسه فوق در ارتباط با احیای کارون، اعتبارات پیش بینی شده برای محیط زیست و سایر بخش ها نیز بحث شد، خبر داد: بنا شده تا مرکز سنجش وضعیت رودخانه ها نیز توسط محیط زیست در خوزستان راه اندازی و اعتبار خاص آن پیش بینی شد؛ حدود ۱۵۰ ایستگاه سنجش و پایش وضعیت رودخانه ها در استان ساخته می شود.

شریعتی عنوان کرد: در ارتباط با برق هم بحث هایی داشتیم و منابع مالی که باید برای این حوزه تأمین شود را مورد بررسی قرار دادیم. همچنین قرار شده تا جلسه ای با نوبخت برای برق داشته و کارشناسان مربوطه برگزار شود.

وی یادآور شد: با مدیرعامل توانیر ایران دیدار داشتیم که موضوع وام بانک توسعه اسلامی به مبلغ ۱۸۹ میلیون یورو برای برق منطقه ای خوزستان را مطرح کردیم؛ شرکت برق منطقه ای چون از قبل بدهکار بوده بانک عاملی برای پرداخت این وام جدید نبود و تقریبا از سال گذشته مذاکرات مفصلی با معاونت وزارت نیرو شد تا بدهی برق منطقه ای را قسط بندی و توافقنامه ای هم با بانک تجارت (طلبکار) منعقد کردیم.

استاندار خوزستان اضافه کرد: دیروز در این جلسه ای که داشتیم و مدیرعامل توانیر تعهد کرد که ظرف ۶ روز آینده ۲۳ میلیارد تومان را پرداخت کند تا در استان خوزستان بتوانیم از تسهیلات بانک توسعه اسلامی استفاده کنیم.

شریعتی بیان کرد: با توانیر توافق شده تا هشت پست GIS را برای استان خوزستان راه اندازی کنیم که از محل فروش برق به کشورهای دیگر تأمین اعتبار شود. در خارج از کشور نیز برای این کار رایزنی می شود و این تعداد علاوه بر ۱۶ پستی است که در فاینانس شورای اقتصاد به استان اختصاص داده اند.

وی یادآور شد: مدیرعامل توانیر تعهد کرده که در سیستم توزیع برق خوزستان کمکی بیش از سهمیه در ماه انجام شود که وضعیت توزیع برق استان پایدارتر شده و بتوانیم کارهای زیرساختی بیشتری در استان انجام دهیم.

استاندار خوزستان خبر داد: با مسئولان و وزیر کشور عراق پیرامون مسائل منطقه ای و مبادلات بین دو کشور جلسه ای را داشتیم؛ در خصوص اربعین نیز صحبت هایی داشته و توافقات خوبی هم حاصل شد.

شریعتی در پایان گفت: انشاالله بتوانیم اربعین را بهتر از سال گذشته داشته و موارد مختلف را تسهیل کنیم. همچنین در زمینه مسائل مرزی و منطقه ای نیز هماهنگی هایی داشتیم.