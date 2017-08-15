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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۲۷

نماینده مردم آبادان در مجلس: 

مجوز رویه واردات قطعی از بندر اروندکنار صادر می شود 

مجوز رویه واردات قطعی از بندر اروندکنار صادر می شود 

آبادان - نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: به زودی مجوز رویه واردات قطعی از بندر اروندکنار صادر می شود. 

عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر  با بیان اینکه موضوع تجاری شدن بندر اروندکنار یکی از مصوبات نشست شورای اداری شهرستان آبادان بود که با حضور استاندار خوزستان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در فروردین ماه امسال در آبادان به تصویب رسید، افزود: بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی متعهد شده بود تا در این باره مجوز رویه واردات قطعی را صادر کند ضمن آن که سازمان بنادر و کشتیرانی استان خوزستان نیز متعهد به ایجاد و ساماندهی زیرساخت های مور نیاز برای شروع فعالیتها از بنرد اروندکنار شده بود. 

وی اظهار کرد: در ادامه پیگیریها و رایزنی های که از طریق سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان و نیز ناظر گمرکات استان خوزستان انجام شد در نشستی با معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی درباره بندر اروندکنار گفتگوهایی انجام و قرار شد تا هرچه سریعتر مجوز تجاری شدن بندر اروندکنار از سوی گمرک جمهوری اسلامی صادر شود. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: آغاز عملیات ساخت و فعال کردن سوله های انبار گمرکی در بندر اروندکنار از جمله تعهداتی است که با هماهنگی مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان قرار شد در این بندر و به منظور رونق بخشی به تجارت دریایی در این شهر انجام شود. 

کعبی همچنین در خصوص مجوز واردات کالای ملوانی (ته لنجی) در اروند کنار افزود: خوشبختانه با پیگیریهای ثمربخشی که در این باره و از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشتیم به زودی کمیسیون اقتصادی دولت در این باره مصوبه ای خواهد داشت تا شاهد رونق مناطق مرزنشین از جمله اروندکنار باشیم.

کد مطلب 4060299

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