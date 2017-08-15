۱۲ پارکنیگ برای اربعین در خرمشهر پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله حیاتی عصر سه شنبه در جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین حسینی در پایانه مسافری شلمچه ،گفت: گیت های اضطراری از نکات مهمی است که باید به آن توجه کرد چرا که پایانه قدیم با چهار گیت گنجایش اتباع خارجه را ندارد و نباید روی آن حساب باز کرد.

وی گفت: مرز بین المللی شلمچه تنها مرز برای گذر اتباع خارجه است که سال گذشته در اربعین ۲۳۰ هزار تبعه از ۲۱ کشور از این مرز عازم عتبات شدند و در زمان پیک اتباع، مرز با ازدحام اتباع خارجه مواجه شد و این افراد چند ساعت زیر آفتاب انتظار کشیدند.

فرماندار خرمشهر به تقویم اجرایی ستاد اربعین در شلمچه اشاره کرد و گفت: امسال تمام کارهای ستاد اربعین شلمچه باید تا ۱۵ مهر پایان یابد، از ۱۵ تا اول آبان عملیات شناسایی انجام شود و اول آبان نیز آغاز عملیات اجرایی است.

وی از همه دستگاه های خدمات رسان از جمله راه آهن خواست امور محوله را تا پیش از اول آبان به انجام برسانند و افزود: در بحث راه آهن، توقفگاه ها که سال گذشته با کمک منطقه آزاد اروند ایجاد شدند همچنان برقرار هستند اما موجود شش حلقه پل که ریل راه آهن از روی آن می گذرد دغدغه است چراکه سال گذشته مشکلاتی را به لحاظ کنترل امنیتی ایجاد کرد و امسال باید برای انسداد آن به نحوی که از نظر فنی مشکل آفرین نباشد برنامه ریزی شود و این شش حلقه پل را تا یکم آبان مسدود کرد.

حیاتی همچنین خواستار استقرار یک ریل باس در زمان مقرر در مسیر خرمشهر به شلمچه شد و گفت: سال گذشته ۱۰۷ هزار نفر در مسیر ۱۱ کیلومتری ایستگاه راه آهن خرمشهر تا شلمچه با ریل باس تردد کردند و نیاز است یک دستگاه ریل باس در موعد مقرر در خط حضور داشته باشد.

وی شمار استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل ریلی برای عزیمت از مرز شلمچه در اربعین سال گذشته را بیش از ۱۸۳ هزار و ۳۶۶ نفر اعلام کرد و افزود: سال گذشته استفاده از حمل و نقل ریلی در شلمچه ۱۱۳ درصد افزایش داشت و به دو گونه که یک روش آن به این نحو بود که زوار از عمق کشور به تهران و از تهران به شلمچه می آمدند و از بصره نیز به صورت یکسره تا نجف حرکت می کردند که امیدواریم این سیستم تقویت شود.

فرماندار خرمشهر در ادامه به بحث راه ها و تردد خودرویی در مسیرهایی منتهی به مرز بین المللی شلمچه اشاره کرد و گفت: سال گذشته مدیریت خوبی در بحث پارکینگ های اعمال نشد و در نقطه صفر مرز نیز شاهد قفل شدن مسیر و نابسامانی بودیم که باید امسال و برای ممانعت از تکرار آن یک طرح جامع ترافیکی با کمک نهادهای مرتبط همچون نیروی انتظامی تهیه شود و با نصب علائم هشدار و اطلاع رسانی همچنین برنامه ریزی برای استفاده از پارکینگ ها امور را به نحوی مطلوب ساماندهی کرد.

وی با بیان اینکه در خرمشهر ۱۲ پارکنیگ برای اربعین پیش بینی شده است ، افزود: ظرفیت پارکینگ خودرو در این شهر از ۳۷ هزار خودرو به ۵۳ هزار خودرو افزایش می یابد و سال گذشته ۳۷هزار خودرو در موسم اربعین در خرمشهر پارک بودند که امسال قرار است ظرفیت پارکینگ ها را از ۷۵ به ۱۲۵ هکتار افزایش یابد که به همین نسبت ایستایی نیز به ۵۳ هزار خودرو افزایش خواهد یافت.