ظرفیت بارگیری خطوط ریلی استان یزد ۲ برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی داوودی عصر امروز در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان اظهار داشت: حمل و نقل ریلی در مقایسه با حمل و نقل جاده ای از مزایای بسیاری برخوردار است به ویژه در مصرف سوخت زیرا یک هفتم حمل و نقل جاده ای سوخت مصرف می کند.

وی در مورد تصادفات و تلفات آن نیز ادامه داد: در سال ۲۰ کشته بیشتر نداریم که آن هم به دلیل تجاوز به حریم راه آهن است و این آمار هم قابل مقایسه با سایر راه های حمل و نقل نیست.

مدیرکل راه آهن یزد اضافه کرد: در زمینه مسافربری هم واگن ها به روز رسانی شده و در استان در حال ارائه خدمت است و در زمینه تاخیرها که میانگین آن در سال ۹۴ حدود ۳۰ دقیقه بوده، امروز به ۱۱ دقیقه رسیده و در تلاشیم تا به زیر ۱۰ دقیقه برسانیم.

وی با بیان اینکه تقریبا یک لوب ریلی در وسط کشور داریم و بروز هر خللی در راه آهن یزد در کل کشور تاثیر گذار است، گفت: تمام قطارها در هر سمت کشور از یزد عبور می کنند و این نشان از حساسیت خطوط ریلی استان یزد دارد.

داوودی با بیان اینکه تنها هفت درصد خطوط ریلی راه آهن کشور را در یزد داریم، اظهار داشت: ۳۰ درصد از وظایف مربوط به خطوط ریلی را در سطح کشور در استان یزد به عهده داریم.

مدیر کل راه‌آهن استان یزد با اشاره به ظرفیت‌های بالای راه‌آهن یزد، از افزایش دو برابری این ظرفیت با بهره‌برداری از طرح دو خطه کردن خطوط ریلی استان تا سال آینده خبر داد و عنوان کرد: با اجرای این خط که نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت، ظرفیت بارگیری به بیش از ۳۵ میلیون تن افزایش می یابد که باید برای استفاده از این ظرفیت اقدام کرد.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم این طرح تا هفته دولت سال آینده به بهره‌برداری برسد،‌ افزود: البته بخشی از مسیر از اشکذر تا یزد و یزد تا یزدگرد را تا پایان امسال یا حداکثر تا پایان فروردین ۹۶ به بهره‌ برداری می رسانیم.

داوودی ادامه داد: معدن سرب و روی مهدی آباد هم ظرفیتی دارد که می توانیم به آن از طریق حمل ریلی خدمت رسانی داشته باشیم و با توجه به پیوست محیط زیستی که دارد و تا سه سال آینده کار باطله برداری تمام می شود و فاصله اتصال ریلی ۵۰ کیلومتری را صفر کنیم و برای حمل از خطوط ریلی اقدام شود.