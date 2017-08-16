به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین ناصربخت در این زمینه گفت: سمینار پژوهشی جشنواره سنتی و آیینی روزهای ۸ و ۹ شهریور برگزار می‌شود و محور اصلی آن، تعزیه و نقالی است اما این موضوع را نیز مطرح کردیم که اگر پژوهش‌هایی درباره دیگر آیین‌های ناشناخته وجود داشته باشند حتما استقبال می کنیم همچنان که در بخش بین‌الملل نیز تمرکزمان بیشتر بر آشنایی با گونه‌های ناشناخته‌ای بود که به فرهنگ ما نیز نزدیک هستند.

به گفته وی، آثار شرکت کننده در این سمینار توسط شورایی مرکب از لاله تقیان، فرزان سجودی و مهرداد رایانی مخصوص انتخاب شده‌اند.

ناصربخت تاکید کرد: من نیز در کنار این دوستان حضور و در جریان چگونگی انتخاب مقالات نظارت داشتم زیرا گاه ممکن است شاهد حضور مقاله‌های تکراری باشیم. البته در کنار آثاری که از طریق فراخوان برای شرکت در سمینار انتخاب شده‌اند، تعدادی مقاله هم به پژوهشگران داخلی سفارش دادیم و کوشیدیم با حضور پژوهشگران جوان‌تر در کنار چهره‌های باسابقه، نگاهی نو به موضوعات داشته باشیم و از مجموع این ها، لیست نهایی را انتخاب کردیم.

این پژوهشگر اضافه کرد: در این سمینار ۱۱ مهمان خارجی از کشورهای پرتقال، بلغارستان، مالزی، هلند، اتیوپی، آذربایجان، ارمنستان، فرانسه، کانادا، بلژیک، انگلستان و ... داریم و در مجموع با احتساب مقاله‌های داخلی، ۴۰ مقاله از داخل و خارج از کشور خواهیم داشت که برخی از آنها به صورت پوستر و بعضی دیگر در قالب سخرانی ارایه می‌شوند و تمام مقالات شرکت کننده، منتشر خواهند شد.

ناصربخت از برگزاری ۲ کارگاه آموزشی همزمان با ایام برگزاری جشنواره تئاتر آیینی سنتی خبر داد و گفت: همزمان با برگزاری جشنواره، صبح‌ها کارگاه آموزشی موسیقی تعزیه را با حضور محسن هاشمی هنرمند برجسته تعزیه که در موسیقی هم تسلط دارد، برگزار می‌کنیم و در کنار آن نیز کارگاه نقالی را با حضور مرشد سعیدی خواهیم داشت.

وی با اشاره به برخی از نزدیکی‌ها و تشابه‌های فرهنگی در کشورهای همسایه یادآور شد: بخشی از میراث گمشده فرهنگ ایرانی در دیگر کشورهای خاورمیانه و به ویژه در کشورهای هم جوارمان وجود دارد به همین دلیل تلاش کردیم در انتخاب آثار بخش بین‌الملل هم به این موضوع توجه کنیم.

این استاد دانشگاه در پایان درباره پژوهشگران حاضر در این سمینار توضیح داد: تلاش کردیم از ترکیب دانشگاهی در کنار پژوهشگران با سابقه و شناخته شده بهره‌مند شویم و تا حد ممکن فرصت حضور را برای پژوهشگران داخلی فراهم آوریم.

سمینار پژوهشی جشنواره تئاتر آیینی و سنتی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۸ و ۹ شهریور ماه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود. هجدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی با دبیری داوود فتحعلی بیگی ۸ تا ۱۵ شهریور ماه برگزار خواهد شد.