۱۵ مقاله از کشورهای مختلف ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هجدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی، ۱۵ مقاله از شرکت کنندگان کشورهای مختلف نظیر هلند، بلغارستان، پرتغال و آذربایجان در اولین روز بخش سمینار جشنواره ارائه می شود. بخش اول مقالات این سمینار صبح روز چهارشنبه ۸ شهریورماه ارایه می شود.

پس از مراسم افتتاحیه که ساعت ۹ صبح با حضور معاون هنری وزرات ارشاد و رییس اداره کل هنرهای نمایشی برگزار می شود، ابتدا قطب الدین صادقی مقاله خود را با موضوع «ابعاد زیباشناختی و جامعه شناختی میر نوروزی» ارایه می کند. بر اساس جدول برنامه، خوانش این مقاله از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود.

به فاصله ۳۰ دقیقه بعد، غزل رحمان پور نیز مقاله خود را با عنوان «نمایش نگاره‌های جام ارجان با تاکید بر نقوش لایه چهارم» ارایه می کند.

فرهاد مهندس پور دیگر پژوهشگر حاضر در این سمینار نیز درباره «گفتگو در روایت‌گری ایرانی» سخنرانی می کند که سخنرانی او ساعت ۱۱ انجام می شود.

نوبت صبح با سخنرانی رامتین شهبازی درباره «ساز و کار بازنمایی تخیل در نقالی بر اساس آرای ژیلبر دوران» به پایان می رسد.

با فاصله‌ای ۲ ساعته، نوبت عصر از ساعت ۱۴ برگزار می شود. «مطالعه تطبیقی فن خطابه ارسطو و فتوت نامه سلطانی ...» عنوان مقاله‌ای است از لیلی عاج که به عنوان اولین مقاله نوبت عصر ارایه می شود.

در ادامه مقاله «بررسی جنبه‌های روانشناختی، اجتماعی نقل‌های زنانه با نگاهی به «بنملی» به عنوان شیوه‌ای منحصر به فرد در شیوه روایت‌گری زنان کورد» توسط نیره مردی ارایه خواهد شد.

سپس مقاله‌ای با عنوان «ارزیابی فرهنگ آداب و رسوم صحرای جنوب در هنرهای نمایشی شمال آفریقا، شرق میانه و جنوب آسیا» توسط وان در لیندن از هلند خوانش شده در ادامه «مراسم آیینی در اتیوپی» توسط زلالم از اتیوپی، دیگر مقاله‌ای است که ارایه می شود.

ترلان رسول اف از جمهوری آذربایجان نیز مقاله‌ای را با موضوع «خودانگیختگی در نمایش‌های آیینی» ارایه می کند.

شهرام زرگر نیز سخنرانی خود را با موضوع « معرفی کهن‌ترین گزارش مکتوب از یک نمایش معرکه گیری در ایران» انجام می دهد.

در فاصله زمانی ۱۷ تا ۱۷:۳۰ پوسترها ارایه می شود و بعد از آن بهزاد آقاجمالی «جستاری در باب مناقشه واژه مسخره» را تشریح می کند.

«مقایسه سیاه پرتغالی در آثار کلاسیک پرتغال با سیاه ایرانی در نمایش‌های سنتی ایران » عنوان مقاله‌ای است نوشته صبری ذکری که از کشور پرتغال ارایه می شود.

از کشور بلغارستان نیز پژوهشگری به نام هریستو استویچف حضور دارد و مقاله خود را با موضوع «معانی چارچوب (زوایای) تئاتر پویا ...» ارایه خواهد کرد.

در ادامه ۲ مقاله دیگر ارایه می شود؛ «دگردیسی جن از ساحت معنایی به تجسمی تصویری و عاملی نمایشی در تعزیه و پرده خوانی» توسط مسعود شیربچه و معصومه حسن‌زاده و مقاله «جست و جوی رد پای اسب در اسطوره، آیین و شبیه‌خوانی» توسط شکوفه ماسوری، پایان بخش نخستین روز سمینار خواهد بود.

ریاست جلسات اولین روز سمینار به ترتیب بر عهده محمد حسین ناصربخت، بهزاد آقاجمالی و شهرام زرگر است.

پنجمین سمینار نمایش‌های آیینی و سنتی با دبیری محمدحسین ناصربخت روزهای ۸ و ۹ شهریورماه برگزار می شود و این سمینار آغازگر هجدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی است که برگزاری آن تا ۱۵ شهریورماه ادامه دارد.