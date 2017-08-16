ثبت نام ۲۱ هزار زندانی به عنوان حافظ قرآن در سامانه سازمان اوقاف

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مدیر کل تربیتی و فرهنگی سازمان زندان های کشور در آیین افتتاحیه بیست و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم مددجویان مرد زندانهای کشور در دانشگاه فرهنگیان لرستان گفت: بیش از ۲۱ هزار مددجو زندانی در سامانه اوقاف به عنوان قاری و حافظ قرآن ثبت نام کرده اند که نشان از سمت و سوی این معاونت به تقویت برنامه های قرآنی دارد.

حجت الاسلام رستمی تقویت باورها و ارتقاء معنوی مددجویان را از اولویت های سازمان زندان های کشور عنوان کرد و افزود: کلاس های تدبر و تفسیر قرآن باید در سطح زندان ها برگزار شود و بهترین مفسرین را به زندان دعوت کرد.

وی با تاکید بر اینکه تفسیر و تدبر در قرآن مهمتر از قرائت ظاهری قرآن است گفت: امروز بسیاری از اقدامات غیرانسانی که توسط افرادی همچون داعش صورت می گیرد بخاطر دور شدن از حقیقت قرآن است.

حجت الاسلام رستمی تفسیر و تدبر در قرآن بصورت جدی در زندانهای کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل تربیتی و فرهنگی سازمان زندان های کشور گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای اجرای برنامه های تربیتی و فرهنگی در زندانهای کشور همکاری مطلوبی داشته است به طوری که ۱۱۰ نفر از نیروهای سازمان اوقاف به صورت تمام وقت در زندان های سراسر کشور مشغول به فعالیت قرآنی هستند.

حجت الاسلام رستمی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه هنر در زندانها نیز گفت: با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری هنر در زمینه های مختلف در زندان های کشور ترویج شده است.

مدیرکل تربیتی و فرهنگی سازمان زندان های کشور با اشاره به فعالیت ها ی ورزشی که در زندان های کشور در کنار فعالیت های فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: در تمام زمینه های ورزشی بیش از ۳۰۰ تفاهم همکاری با وزارت ورزش نوشته شده است و در آینده نیز بزرگترین المپیاد ورزشی را با حضور تمام فدراسیون های ورزشی کشور برگزار خواهیم کرد.

بیست و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم مددجویان مرد زندانهای کشور در دانشگاه فرهنگیان لرستان در حال برگزاری است.