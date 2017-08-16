کلینیک سیار دندان پزشکی در خرمشهر رونمایی شد 

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کلینیک دندان پزشکی سیار زیر نظر دانشکده علوم پزشکی آبادان ظهر امروز با حضور علیرضا آموزنده رئیس این دانشکده در درمانگاه امام حسین(ع) روستای سرحانیه خرمشهر به طور رسمی رونمایی شد.

رئیس دانشگده علوم پزشکی خرمشهر در حاشیه رونمایی از این کلینیک سیار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: راه اندازی کلینیک سیار دندان پزشکی در ادامه اجرای طرح تحول نظام سلامت کشور است و در قالب این طرح قرار است خدمات دندان پزشکی به شهروندان در مناطق کم برخوردار حوزه دانشکده علوم پزشکی آبادان ارائه شود.

علیرضا آموزنده گفت: کودکان زیر ۱۴ سال، مادران باردار و مادران شیرده گروه هدف از اجرای طرح مراقبت دهان و دندان هستند که در این مرکز سیار به آنها خدمات اولیه دندان پزشکی به صورت کاملا رایگان ارائه می شود

وی افزود: دیگر اقشار نیز می توانند با مراجعه به این مراکز از خدمات اولیه دندان پزشکی با تعرفه های دولتی استفاده کنند.

آموزنده به راه اندازی این مرکز در هفته گذشته اشاره کرد و افزود: در این مدت حدود ۷۲ نفر از خدمات دندان پزشکی در این مرکز سیار استفاده کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح کلینیک سیار دندان پزشکی در نقاط کشور در راستای اجرای طرح مراقبت دهان و دندان طرح تحول نظام سلامت اجرایی شده است و در حوزه دانشکده علوم پزشکی آبادان نیز این طرح از خرمشهر با رونمایی از کلینیک سیار در روستای سرحانیه آغاز شد و قرار است با حرکت این کلینیک سیار و استقرار در امکان مختلف و کم برخوردار در آبادان و شادگان هم به ارائه خدمات دندان پزشکی بپردازد.