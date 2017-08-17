به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه از وزارت نفت عراق گفتند: عراق با یک شرکت کشتیرانی متعلق به اتحادیه عرب، به منظور حمل و نقل، ذخیره و تجارت محصولات نفت خام سرمایه گذاری مشترک کرده است.

در همین حال تولیدکنندگان نفت خاورمیانه از اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی که سقوط قیمت نفت کلید خورد، با انجام معاملات ریسکی در حال خرید و فروش نفت به منظور افزایش درآمدهای خود هستند تا به لحاظ تجاری در این حوزه تمرکز داشته باشند.

بر همین اساس، این سرمایه گذاری مشترک توسط شرکت «خدمات کشتیرانی و تجارت نفت العراقیا» عراق برای افزایش فعالیت های این شرکت در یک دامنه وسیعی از تجارت محصولات پتروشیمی، اجاره کشتی، استفاده از ترمینال های نفتی، خدمات متنوع دریایی و ذخیره سازی انجام گرفته است.

همچنین شرکت «خدمات کشتیرانی و تجارت نفت العراقیا» متعلق به شرکت دولتی «تانکرهای نفتی عراق» و شرکت «حمل و نقل دریایی پتروشیمی عرب» است که کشورهای عربی تولیدکننده نفت از قبیل عربستان سعودی، امارت متحده عربی و کویت هم در آن سهام دارند.

بر اساس نسخه قرارداد ۲۰ ساله منتشر شده از سوی رویترز، شرکت «تانکرهای نفتی عراق» ۲۲.۵ درصد سهام در شرکت «خدمات کشتیرانی و تجارت نفت العراقیا» دارد.

هدف از شکل گیری این سرمایه گذاری مشترک، توسعه سطح فعالت شرکت های ملی نفت عراق با شرکت های بین المللی اعلام شده است.

بر همین اساس، شرکت «خدمات کشتیرانی و تجارت نفت العراقیا» به زودی عملیات ذخیره سازی نفت در بنادر جنوبی عراق را آغاز می کند و قرار است در «دبی» مستقر شود؛ ضمن اینکه از جمله برنامه های این شرکت عراقی افتتاح دفتر در سنگاپور و سایر کشورها است.

البته شرکت بازاریابی ملی نفت عراق «سومو» و شرکت «لیتاسکو» روسیه هم، یک شرکت تجاری مشترک در دوبی بمنظور بازاریابی نفت خام تشکیل داده اند و ممکن است که دامنه فعالیت آنها به محصولات مرتبط با نفت خام و پتروشیمی هم توسعه پیدا کند.

این سرمایه گذاری مشترک، یکسری حقوق انحصاری را برای حمل و نقل نفت خام و محصولات پالایشگاهی ایجاد می کند و به توسعه پروژه های دیگر در عراق که شامل تجارت در حوزه محصولات نفتی و سوختی است، منجر می شود.