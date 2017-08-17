آوایی ارتباط خوبی با جامعه قضات کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی رأی اعتماد به علیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

در ابتدا اعلام شد که وی مخالفی ندارد و فقط موافقان رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی سخنرانی خواهند کرد.

اخلاق‌مداری و تخصص و تدین علت معرفی آوایی

حسن بهرام‌نیا نماینده مردم نهاوند در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: ایشان به صورت پلکانی صلاحیت‌هایشان را به دست آورده‌اند؛ از کار در دادسراها شروع کرده و به ریاست شعبه یک و بعد هم ریاست دادگستری تهران رسیدند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای آوایی در ۶ استان که ۳ استان آن از کلانشهرها بوده است، کار کرده‌اند. انتخاب ایشان برای وزارت دادگستری به دلیل اخلاق‌مداری و تدین ایشان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: آقای روحانی پیش از این به ایشان در جایگاه رئیس دفتر بازرسی ویژه اعتماد کرده بودند.

بهرام‌نیا تأکید کرد: وزیر دادگستری به پیشنهاد قوه قضائیه و با معرفی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود؛ علت معرفی ایشان از سوی دو رئیس قوه، اخلاق‌مداری و تخصص و تدین ایشان بوده است.

آوایی در میان قضات کشور به نجابت، پرکاری و اخلاق‌مداری معروف است

در ادامه محمد کاظمی نماینده ملایر نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: وزیر دادگستری باید از سعه‌صدر و بردباری برخوردار باشد که آقای آوایی دارای این دو خصوصیت مهم می‌باشد؛ ایشان به عنوان فردی نجیب، پرکار و اخلاق‌مدار در میان قضات کشور معروف هستند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای آوایی از روزهای اول انقلاب با حضور در دادسرای انقلاب، تعهد خود به آرمان‌های نظام را ثابت کرده و در پهنه جغرافیایی کشور مسئولیت‌های مهمی را برداشته‌اند، ایشان هفت سال است که سکاندار دادگستری استان تهران است.

وی ادامه داد: وزیر پیشنهادی دادگستری در کنار مدیریت واحدهای قضایی، سمت‌های مهم دیگری از جمله معاونت رئیس‌جمهور، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و ریاست سازمان ثبت‌ احوال را نیز تجربه کرده است.

کاظمی از آوایی خواست در صورت کسب رأی اعتماد نمایندگان جهت تدوین لوایح مورد نیاز قوه قضائیه و ارائه آن به مجلس و همچنین تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی قوه قضائیه اقدام کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: آقای آوایی در صورت انتخاب، ساز و کار مناسبی را برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان در تعامل با قوه قضائیه در نظر بگیرد.

آوایی از توانمندی لازم برای ایجاد انسجام در تیم امنیتی و سیاسی دولت را برخوردار است

در ادامه اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: وزارت دادگستری به عنوان یکی از اعضای تیم امنیتی و سیاسی دولت باید از توانمندی بالا برای تعامل برخوردار باشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت‌هایی می‌توانند موفق باشند که نیروهای متخصص و متعهد داشته باشند؛ آقای آوایی با توجه به سوابقی که دارند، می‌توانند از عهده این مهم برآیند.

رنجبرزاده، آوایی را فردی آرام، اخلاق‌مدار و مردمی و آشنا به مشکلات جامعه خواند و در واکنش به اظهارات مخالف وی گفت: مجلس چندی قبل لایحه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن به دولت مجوز استخدام پزشکانی جهت کار در پزشکی قانونی مناطق محروم را داد که در صورت اجرای این قانون، مشکل پزشکی قانونی در غرب کشور حل خواهد شد.

آوایی ارتباط خوبی با جامعه قضایی کشور دارد

در ادامه فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین و سرپل ذهاب در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: آقای آوایی دارای مزیت‌های مهمی از جمله اخلاق‌مداری و رشد پلکانی است و به واسطه حریت و بیان شجاعانه مطلب، از ارتباط خوبی با جامعه قضایی برخوردار می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه برنامه ششم توسعه ماده‌ای وجود داشت که بر اساس آن ۴۰۰۰ مترمربع فضای جدید در اختیار وزارت دادگستری قرار گرفت؛ این فضای جدید درواقع برای آسایش مردم در نظر گرفته شده بود، اما از لایحه برنامه حذف شد.

وی افزود: رئیس‌جمهور پیش از این نیز در پست بازرسی ویژه به آقای آوایی اعتماد کرده بودند.