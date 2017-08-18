انتقاد ازعدم حضور مدیران در نمازجمعه/پرهیز از انتخاب شهردار سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به روز جهانی مسجد اظهار داشت: مساجد از صدر اسلام پایگاه های اجتماعی در جامعه بودند و مسلمین فعالیت های جمعی خود را در مساجد اجرا می کردند و حتی بسیاری از تصمیم گیری های مهم در مساجد انجام می شد.

وی عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران نیز با اتکا به قدرت مردمی که در مساجد گردهم جمع می شدند و آگاهی پیدا می کردند، به پیروزی رسید و این نشانگر اهمیت نقش مسجد در جامعه اسلامی است.

امام جمعه یزد تصریح کرد: امروز مساجد تنها به مکانهایی برای اقامه نمازجماعت تبدیل شده اند ضمن اینکه همین نمازهای جماعت نیز پرجمعیت نیست و این امر به هیچ وجه شایسته جامعه اسلامی نیست.

ناصری با تاکید بر اینکه مساجد و جایگاه آن باید دوباره احیا شود، تاکید کرد: مسئولان نیز حضور بسیار کمرنگی در مساجد و حتی نمازجمعه دارند در حالی که مسجد و نمازجمعه می تواند فرصتی برای حضور در جمع مردم و رصد مشکلات آنها باشد.

خطیب جمعه یزد ادامه داد: مسئولان گمان می کنند مسجد فقط جای مردم عادی است در حالی که اینگونه نیست و امیدواریم هرچه سریعتر شاهد حضور پررنگتر مسئولان و مدیران اجرایی استان در صفوف نمازجمعه و مساجد استان یزد باشیم.

وی تاکید کرد: هم مردم و هم مسئولان باید به مساجد جذب شوند و مهمتر از همه قشر جوان است که باید برای حضور پررنگتر آنها در مساجد برنامه ریزی شود که این وظیفه ائمه جماعات، هیئت امنای مساجد و خادمان مساجد است.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فعالیت شوراها به زودی به طور رسمی آغاز می شود، اظهار داشت: یکی از اصلی ترین مسئولیت های شوراها، انتخاب شهردار است که این مهم به ویژه در مرکز استان یزد باید فارغ از نگاه های سیاسی انجام شود.

وی تاکید کرد: ملاک در انتخاب شهردار باید مسئولیت پذیری، تخصص و کارآمدی باشد و شهردار باید بتواند با روحیه جهادی و همت بالا امور را به پیش ببرد.