مراسم بزرگداشت روز مساجد در زنجان برگزار می شود

حجت الاسلام فخر الدین خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم بزرگداشت مساجد در استان زنجان خبر داد و گفت:این مراسم ۳۱ مردادماه در امامزاده سید ابراهیم(ع)شهر زنجان با همکاری سپاه برگزار می شود.

وی اظهار کرد: در این مراسم از بیش از ۵۰ مسجد شهری و روستایی استان زنجان تجلیل خواهد شد.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان زنجان داز وجود بیش از هزار و ۳۷۳ مسجد در استان زنجان خبر داد و گفت: کارکرد مساجد در استان زنجان مطلوب بوده و برنامه‌های تاثیرگذاری در آنها اجرا می‌شود.

خدابنده لو به نقش مساجد در روند شکل گیری و محقق شدن انقلاب اسلامی اشارد کرد و افزود:مساجد در دوران مبارزات قبل از انقلاب، پناهگاه انقلابیون بود.

خدابنده لو تاکید کرد: مساجد و حسینیه ها خاستگاه انقلاب اسلامی هستند و دردوران انقلاب هم فعالیت های خوبی در این مساجد انجام می شد.

وی با بیان اینکه وقف های انجام شده طی چهار ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، گفت: هریک از این موقوفات با نیات متفاوتی وقف شده اند که اداره کل اوقاف و امور خیریه براساس نیات واقفان عمل می‌کند.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان ابراز کرد: وقف یک سنت حسنه است و باید جایگاه واقعی وقف در جامعه تقویت شود و ترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است و اداره کل اوقاف در چهار حوزه کاری موقوفات، شناسایی، احیاء، افزایش بهره وری و اجرای نیات واقفان فعالیت می کند.

خدابنده لو گفت: رسانه ها نسبت به ترویج فرهنگ وقف در جامعه تلاش کنند و حفظ و نگهداری از موقوفات به عنوان یک اصل مهم باید مورد توجه همه آحاد جامعه قرار گیرد.