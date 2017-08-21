۱۶ حزب و تشکل سیاسی در دولت یازدهم در استان زنجان تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مهدوی شامگاه یکشنبه در نشست با نمایندگان و دبیران احزاب عضو خانه احزاب افزود: از سال ۶۴ تا دوره نخست دولت اصلاحات در استان زنجان یک حزب وجود داشت و در دوره نخست دولت اطلاحات هفت حزب در استان زنجان تشکیل و در دوره دوم دولت اصلاحات نیز هفت حزب و تشکل دیگر تشکیل شده است.

وی اظهار کرد:در دولت یازدهم ۱۶ حزب و تشکل سیاسی در استان زنجان تشکیل شده که در مجموع ۴۰ درصد احزاب تشکیل شده استان زنجان را شامل می شود.

مهدوی خانه احزاب را تشکلی صنفی اعلام کردو گفت: خانه احزاب استان زنجان تشکل سیاسی نیست و فعالیت صنفی خواهد کرد که در این میان انتظار است تشکیلات اداری و سازمانی آن ایجاد و با نظر و انضباط بیشتری فعالیت کند.

مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری زنجان گفت: بر اساس قانون اساسی و اصل ۲۶ آن تاکید بر وجود احزاب و تاسیس خانه احزاب صورت گرفته است.

مهدوی تاکید کرد: تشکیل خانه احزاب استان زنجان گام مهمی در تحقق این مهم بوده و امیدواریم با تشکیل ساختار اداری خانه احزاب ارتباط با اعضای آن به شکل مناسبی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: خانه احزاب باید برای تشکیلات اداری خود در راستای تسهیل برقراری ارتباطات اقداماتی انجام دهد.

مهدوی به تغییرات روی داده در قانون فعالیت احزاب در سال گذشته اشاره کردو گفت: خانه احزاب به ویژه هیأت رئیسه آن باید این تغییرات را در اختیار اعضا قرار دهند.