مقالاتی درباره خادمان زبان فارسی در هند گردآوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات هزاره ققنوس به تازگی کتابی را با عنوان «زبان فارسی در هند» را به کوشش شیخ اشتیاق احمد و نرگس جابری نسب منتشر کرد.

این کتاب شامل شش مقاله درباره تاریخچه گسترش زبان فارسی در شبه قاره هند است که سعی داشته دریچه‌ای تازه برای پژوهش در زمینه هند شناسی و گسترش زبان فارسی در هند بازکند.

این کتاب شامل شش مقاله با عناوین زبان فارسی در عصر گورکانیان هند، شیخ شرف الئین احمد یحی منیری، سراج الدین علی خان آرزو، نواب صدیق حسن‌خان، منشی نولشکور و منشی هرگوپال تفته منتشر شده است.

در مقاله نخست درباره گسترش زبان فارسی در هندوستان در دوره پادشاهان گورکانی صحبت شده است و در مقاله دوم به نقش شیخ شرفدالدین در گسترش زبان فارسی در ایالت بهار هند توسط صوفیان هندوستان پرداخته شده است.

در سومین مقاله زندگی سراج‌الدین علی شاعر و تذکره نویس و فرهنگ نویس قرن دوازدهم هندوستان و نقش او در گسترش زبان فارسی مورد توجه قرار گرفته و در مقاله چهارم به زندگی نواب صدیق حسن‌خان به عنوان یکی از شخصیت‌های توسعه دهنده فارسی در هند طی قرن نوزدهم میلادی توجه شده است.

مقاله پنجم با عنوان منشی نولکشور درباره زندگی این ادیب و روزنامه‌نگار هندی صحبت کرده است و درباره تاثیر او در گسترش فارسی در هند صحبت کرده است. مقاله پایانی کتاب نیز در باره نقش منشی هرگوپال تفته به عنوان یکی از هندویانی که در گسترش فارسی در هندوستان تلاش کرده است صحبت کرده است.

این کتاب را نشر هزاره ققنوس در ۳۰۴ صفحه و با قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر کرده است.