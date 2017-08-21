اولین مسجد، با هدف پیشرفت اسلام ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفت و گوی فرهنگی» رادیو گفت وگو ویژه روز جهانی مساجد با حضور حجت الاسلام دعاگو ، کارشناس مذهبی و مدرس حوزه و کشاورز ، مدرس حوزه و دانشگاه روانه آنتن شد.

در ابتدای برنامه دعاگو در خصوص مسجدالحرام که مقدس ترین و مشهورترین مسجد در اسلام است، عنوان کرد: در فقه اسلامی علاوه بر احکام کلی مساجد ، احکام ویژه نیز برای آن وجود دارد تا آنجا که در شریعت اسلام بر هر مسلمانی واجب است در طول عمر خود حتما یک بار در صورت استطاعت به آنجا سفر کند و مناسکی را به جای آورد.

وی با بیان اینکه مسجد نخستین نهاد اجتماعی است و توسط پیامبر(ص) بنا نهاده شد، اظهار کرد: پایه های حکومت اسلامی در این نهاد ساخته شد و اصول و مبانی اسلام از این پایگاه به مردم عرضه شد.

این استاد حوزه تاکید کرد : پیامبر(ص) با بناگذاری مسجد ادبیات سیاسی جدیدی را پایه گذاری کرد.در این ادبیات حکومت کننده امام و حکومت شونده امت و محل حاکمیت مسجد است.

در ادامه برنامه کشاورز اظهار کرد : نخستین فعالیت کلان پیامبر اکرم (ص) در صدر اسلام ساختن مسجد بود تا زمینه انجام فعالیت های فرهنگی باشد چرا که تشکیل نهاد در پیشرفت هدف اهمیت ویژه ای دارد.

وی افزود : مسجدداری یک فعالیت با اهمیت در اسلام محسوب می شود و در گذشته جهت جذب جوانان، قضاوت میان مردم و تربیت مبلغان دینی مانند حوزه علمیه و ... مورد توجه بوده است و مسئولیت این نهاد برعهده ایمان آورندگان قرار داد.

این مدرس دانشگاه ، رسیدگی به محرومان را به عنوان یکی از وظایف متولیان مساجد برشمرد و گفت : خداوند رسیدگی به حال بندگان مسلمانش را بر عهده ایمان آورندگان و نمازگذاران قرار داده است.

کشاورز با بیان اینکه روحیه انقلابی گری از مسجد آغاز می شود ، اظهار کرد : جایگاه امام جماعت در مسجد به نام محراب یعنی محل حرب نام گذاری شده است که این حرب در معنای والا مبارزه با نفس است.