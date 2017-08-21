نامور مطلق:در ۱۴ سال تنها سه بار شورای عالی میراث تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع زهرا احمدیپور رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و معارفه علیاصغر مونسان رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی هماکنون در سالن همایشهای سازمان میراث فرهنگی در حال برگزاری است.
در این مراسم اکبر ترکان، مهرعلیزاده، سید محمد بهشتی، جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، مصطفی کواکبیان، حسن قشقاوی، مدیران سازمان میراث فرهنگی و فعالان بخش خصوصی حضور دارند.
در این برنامه بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی گفت: در ۱۴ سال اخیر تنها سه بار شورای عالی میراث فرهنگی برگزار شده است.
وی ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی هیچگاه نقش میراث جهانی اینقدر ارتقا نیافته و حتی یک دوره استرداد نیز نداشتهایم. سطح مطالبات مردمی نیز تا این اندازه افزایش نیافته بود. در حوزه صنایع دستی نیز شاهد رشد صادرات کالاهای صنایع دستی به بیش از ۲.۵ برابر بودهایم و همچنین اشتغالزایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین ساخت و ساز هتلها و اقامتگاهها از رشد خوبی برخوردار بوده است. البته همه اینها به آن معنا نیست که همه چیز خوب است.
نامورمطلق افزود: این سازمان به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی تقدیر شد.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد: خانم احمدیپور در یکی از سختترین شرایط این سازمان را تحویل گرفت، تغییر سه رئیس در یک دولت برای رئیس جدید یک فرصت است؛ چرا که سه مدل مدیریت را در پیشرو دارد که میتواند نقاط قوت آن را پیدا کند. سازمان میراث فرهنگی کوچکترین معاونت رئیسجمهور است که رئیس آن با معادلات چندمجهولی مواجه است.
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