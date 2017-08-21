برگزاری دوره های آموزشی-مهارتی رایگان برای کارآفرینان زن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، علی یزدانی در نشست هم اندیشی تحقق اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با مشارکت زنان در صنایع کوچک گفت: ۵۰ درصد از جمعیت هر منطقه را بانوان تشکیل می دهند که بخشی از آنها بازنشسته، خانه دار یا شاغل هستند بنابراین برای شناسایی آنها در برنامه ریزی های منطقه ای باید در هر شهرستان فراخوان داده شود و این وظیفه مشاوران فرماندار در حوزه زنان است تا با جمع آوری اطلاعات در شناخت و تقویت نقش زنان تلاش کنند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، شناخت، برنامه ریزی جلب اعتماد و سماجت و پیگیری در انجام کار را لازمه موفقیت در اجرای وظایف مشاوران بانوان فرمانداری ها در شهرستان های متبوع برشمرد و تصریح کرد: شناخت از جامعه و همفکری از صاحبنظران در آموزش و پرورش و سایر دستگاه ها باید پردازش شود وبرای هر قشری برنامه ریزی شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعامل با دستگاه های اجرایی، اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی لازمه دریافت اطلاعات کلی و شناخت از فرصت های سرمایه گذاری فضای کسب و کار و کارآفرینی و جمعیت تحت پوشش بیمه است.

یزدانی تاکید کرد: داشتن ظرفیت نقدپذیری از الزامات توسعه است در حوزه اشتغال با رویکرد حرکت از مرکز شهرها و استان ها به روستا برای ایجاد اشتغال در روستاها برنامه ریزی شده است. این برنامه ریزی بر اساس آمایش سرزمینی و بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه ای تهیه شده است. در این راستا ۱۰۰ درصد آموزش ها در حوزه اشتغال رایگان برگزار می شود ۵۰ درصد هزینه های حضور در نمایشگاه ها و پروژه های تحقیقاتی را پرداخت می کنیم و همچنین مراکز فروش در حوزه روستاها دایر می شود.

طراحی شهرک ها و نواحی صنعتی متناسب با حضور بانوان

فرشاد مقیمی، معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران هم در این نشست گفت: امکان حضور بانوان کارآفرین در شهرک ها و نواحی صنعتی با در نظر گرفتن محدوده مشخص و اداره آن توسط بانوان امکانپذیر است.

وی با اشاره به ۷۹۴شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهره برداری در کشور اظهار کرد: کمک به بهبود فضای کسب و کار، ساماندهی بنگاه های کوچک و متوسط، انتقال فناوری، به هم رسانی بنگاه های کوچک و متوسط، مدیریت بنگاه از مهمترین بخش هایی است که در توسعه کارآفرینی و فعالیت های صنایع کوچک و متوسط مورد حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی قرار می گیرد.