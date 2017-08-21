۱میلیارد تومان تسهیلات بانکی به متقاضیان در رودسر اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر موسوی ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه این تسهیلات در قالب صندوق کارآفرینی امید پرداخت می شود اظهار کرد: در چهار ماه نخست امسال در بخش اعطای تسهیلات اشتغالزایی و ازدواج به ۶۴ نفر در شهرستان رودسر بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی سهم حوزه اشتغال را ۲۸ نفر به مبلغ ۶۵۸ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: در بخش تسهیلات ازدواج سه فقره تسهیلات به مبلغ ۴۰ میلیون تومان و در بخش سایر تسهیلات، ۳۳ فقره به مبلغ ۱۵۲ میلیون تومان به متقاضیان رودسری پرداخت کرده ایم.

به گفته رئیس صندوق کارآفرینی امید رودسر ، در سال گذشته، ۱۹۷ فقره تسهیلات در این سه حوزه به مبلغ دو میلیارد و ۷۲۶ میلیون تومان به متقاضیان شهرستان رودسر پرداخت شده است.

موسوی خاطر نشان کرد: اکثر این وام ها برای جامعه هدف شامل جوانان، سرپرست های خانوار و کار آفرینان بوده است.

وی در ادامه به سه طرح قابل افتتاح صندوق کارآفرینی در هفته دولت امسال اشاره کرد و افزود : این طرح ها شامل پارک کودک رویال، تولید نان سنتی تمیجان در روستای تمیجان و فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی در روستای نیلو است.

به گفته این مقام مسئول، برای این طرح ها، ۷۲۵ میلیون تومان اعتبار هزینه شده که ۲۰۰ میلیون تومان آن از وام تسهیلات صندوق کار آفرینی و مابقی آورده بخش خصوصی است که برای ۱۲ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می کند.