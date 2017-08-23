درآمد جراحان بالاست/ ورود روحانی به طرح تحول سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی چهارشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: کمبود پزشکان عمومی و متخصص در کشور شکایاتی را بویژه در مناطق محروم در پی داشته است.

وی ادامه داد: در کشور حدود ۵۳ هزار پزشک عمومی و نزدیک به ۴۰ هزار متخصص وجود دارد که البته توزیع پزشک عمومی در کشور نسبتا عادلانه است. ولی در مورد متخصص اینطور نیست و می توان رقم ۲.۵ در ۱۰ هزار را بیان کرد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه امکان تربیت متخصص داریم و متقاضی هم بسیار است افزود: مشکل عمده این است که در طول ۳ دهه گذشته بیمارستان آموزشی ساخته نشده است و کمبود فضا داریم . نمی شود که آمار پذیرش را افزایش دهیم بدون اینکه فضایی برای پرورش و آموزش نیرو داشته باشیم، ما حتی حداقل استانداردها را هم برای آموزش نداریم ممکن است که بتوان در کوتاه مدت مشکل را رفع کرد اما در دراز مدت به سلامت کشور آسیب وارد می شود چرا که کیفیت آموزش ها صدمه خواهد دید اگر فضای آموزش مناسب و کافی نداشته باشیم .

وی گفت: اگر امکان فضای آموزش فراهم گردد و ۲۰ هزار تخت آموزش در اختیار گروه های آموزش قرار دهیم می توان به سرعت کمبود ها را رفع کنیم.

هاشمی افزود: ممکن است در تخصص های مختلف بیکار هم داشته باشیم اما این بیکاری ممکن است بدلیل عدم علاقه به رشته پزشکی و گرایش به سمت رشته دیگری باشد.

وی گفت: ما مرکز کاریابی نداریم اما امروز با رقم ۲.۵ تا ۷ میلیون تومان دستمزد پزشکان، یا باید حرفه ای پر درآمد را بیابند یا اینکه فرد به خودش زحمت ندهد و نخواهد در مناطق محروم حضور یابد.

وزیر بهداشت تاکید کرد: ما پزشک بیکار نداریم مگر اینکه خود فارغ التحصیل نخواهد در این رشته کار کند از قدیم علاقمندی به رشته علوم تجربی بیشتر بوده است اما اتفاق خوبی که درمورد تربیت پزشکان رخ داده این است که کمّی نگری صورت نگرفته و کیفیت بیشتر لحاظ شده و این هم بدلیل این است که اجازه ندادیم خصوصی سازی در مورد علوم پزشکی ورود داشته باشد.

وی با بیان اینکه رشته پزشکی عشق و علاقه است، افزود: اگر علاقمندان به پزشکی عاشق نباشند خیلی زود از انتخابشان پشیمان می شوند.

وزیر بهداشت گفت: در مورد درآمد پزشکان هم باید گفت جراحان درآمد بیشتری دارند نسبت به سایر رشته ها که البته این شرایط در دیگر صنوف هم حاکم است.

هاشمی ادامه داد: متاسفانه در شاخه پزشکی هستند کسانی که برای درآمد بیشتر حاضرند جانشان را هم بدهند اما در مقابل، مردم حاضرند پول بیشتر بدهند برای سلامتی بیشتر. البته در کنار اینها پزشکانی هم داریم که در ۲۴ ساعت فقط ۴ ساعت استراحت می کنند و بدون چشم داشت مالی به امور مردم در بیمارستان می پردازند این همان عشق و علاقه و تعهدی است که پیشتر هم به آن اشاره کردم و این افراد عمدتا در مراکز دولتی و مناطق محروم هستند و جا دارد که بگویم از همین جا دست همه آنها را می بوسم.

وزیر بهداشت گفت: آمار واقعی درآمد پزشکان آنچه ما می بینیم نیست برای مثال درآمد پزشکان بیمارستانی متوسط را در ایران می گیرند و مقایسه می کنند با بیمارستانی ضعیف در اروپا - اما در عین حال داریم پزشکانی که در آمدشان از همتایان خارجی آنها بیشتر است.

هاشمی گفت: کارورزان و دستیاران متاسفانه جزء آخرین گروهی هستند که از نظر دستمزد و پرداخت به آنها توجه می شود و نسبت به همتایان خودشان در دیگر کشورها شرایط مناسبی ندارند.

وی تصریح کرد: امیدواریم در دولت جدید بتوانیم هیات های امنا را متقاعد کنیم که نگاه مثبت و اثر گذارتری نسبت به این بخش داشته باشند.

هاشمی افزود: البته اگر دولت کمبود منابع داشته باشد مجبوریم انقباضی عمل کنیم اما رئیس جمهور در روزهای آینده به موضوع طرح تحول سلامت وارد می شود.

وی گفت: نظر رئیس جمهوری این است که در طرح تحول سلامت نه تنها محدودیتی برای مردم ایجاد نشود بلکه خدمات به آنها ارتقا یابد.

وزیر بهداشت افزود: در طرح تحول سلامت باید نظام مدیریتی اصلاح شود و بهره وری و صرفه جویی افزایش یابد.

هاشمی گفت: به عنوان نمونه امکان دارد راهنماهای بالینی و بیمه ها الزاماتی را برای پزشکان در بخش های آزمایشگاهی، عمل های زیبایی و خدمات غیر ضرور ایجاد کنند.

وی افزود: امیدواریم محدودیت ها برای پزشکان و نظام مدیریتی وجود داشته باشد و برای مردم محدودیتی ایجاد نشود البته ممکن است برای دفترچه ها نیز سقف بگذاریم.

وزیر بهداشت گفت: اولویت ها در طرح تحول سلامت باید دقیق، علمی و صرفه جویانه باشد.

هاشمی افزود: درباره خدمات پزشکی و اشتباهات درمانی دامن زدن به شایعات و ایجاد نگرانی کار درستی نیست البته خطای انسانی وجود دارد و ممکن است در تشخیص اشتباهی اتفاق بیفتد.

وی گفت: درباره آموزش پزشکان نباید کم بگذاریم و در خرید خدمت حق واقعی آنها ضایع نشود.

وزیر بهداشت افزود: درباره پرداخت حقوق کادر درمانی من تصمیم گیرنده نیستم و مجموعه اقتصادی در دولت و مجلس باید تصمیم بگیرند.

هاشمی گفت: البته باید واقع بین بود زیرا مشکلات کشور ۸۰ میلیونی فقط بهداشت و درمان نیست بلکه بخش های دیگر نیز وجود دارند و توقع ها در بخش بهداشت و درمان باید نگاه ملی داشته و واقع بینانه باشد.

وی درباره توزیع پزشکان درمناطق محروم کشور نیز افزود: ۱۲ هزار پزشک در سراسر کشور توزیع شده اند و در این زمینه وضع مناسبی وجود دارد البته پزشکان به اجبار به مناطق محروم می روند و این رویه خوبی نیست.

وزیر بهداشت گفت: این مسئله موجب می شود مشکلات زیادی از نظر اجتماعی برای پزشکان ایجاد شود و بر این اساس باید تلاش کرد اجبار پزشکان را برای رفتن به مناطق محروم لغو کنیم.

هاشمی افزود: البته این کار را آغاز کرده ایم و برای متخصصان ۲۰ درصد مدت دوره طرح آنها کاهش یافته است.

وی گفت: برای حل این مسئله باید پزشک تربیت کنیم اما امکان سخت افزاری این کار وجود ندارد.

وزیر بهداشت افزود: بخشی از پزشکان جوان از ما ناراضی هستند زیرا به آنها اجازه ایجاد مطب نمی دهیم در حالی که در آغاز دولت یازدهم فقط پنج درصد پزشکان در مراکز دولتی خدمت می کردند و ۹۵ درصد آنها یا در بخش خصوصی بودند یا مطب داشتند و ما براساس قانون اجازه ایجاد مطب به آنها را ندادیم و این به نفع مردم شد.

وی گفت: ۳۰ درصد ظرفیت مراکز آموزشی را برای مناطق محروم در نظر گرفته ایم و پزشکانی که از این ظرفیت استفاده می کنند باید سه برابر سنوات تحصیلی در منطقه ای که تعهد داده اند خدمت کنند.

هاشمی اضافه کرد : براین اساس پزشکان بومی تربیت می شوند و فارغ التحصیلان پزشکی اجباری برای رفتن به مناطق محروم ندارند.