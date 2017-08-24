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۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵

سفیر روسیه در سازمان ملل:

نقش ایران در سوریه بسیار سازنده است/ رد ادعای نتانیاهو

نقش ایران در سوریه بسیار سازنده است/ رد ادعای نتانیاهو

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با رد ادعای ضد ایرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی، بر سازندگی نقش ایران در سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وستینک، «واسیلی نبنزیا» سفیر روسیه در سازمان ملل متحد با اشاره به ادعای «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی که حضور ایران در سوریه را خطری برای تمام دنیا تلقی کرده بود، گفت: ما از موضع گیری اسرائیل در قبال ایران مطلع هستیم اما باور داریم که ایران نقشی بسیار سازنده در سوریه ایفا می کند.

وی تاکید کرد: با ایران همکاری نزدیک داریم تا هر چه زودتر نقطه پایانی بر درگیری های سوریه بگذاریم.

گفتنی است نتانیاهو دیروز چهارشنبه با سفر به «سوچی» روسیه با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد.

وی در جریان این دیدار مدعی شد: گسترش نفوذ ایران در سوریه تهدیدی برای اسرائیل، منطقه و تمام جهان محسوب می شود.

وی همچنین ضمن نادیده گرفتن حمایتهای لجستیکی رژیم صهیونیستی از تروریستهای داعش ادعا کرد: ایران از گروهک داعش حمایت می کند!

کد مطلب 4068202
مریم خرمایی

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