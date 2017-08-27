توضیح هاشمی درخصوص تماس تلفنی نجفی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه علنی روز یکشنبه درخصوص تماس تلفنی نجفی و خروج از صحن شورا گفت: خوشبختانه به گفته نجفی اتفاقات مثبتی در جهت تعیین حکم وی در حال رخ دادن است و حتی آقای نجفی گفتند بهتر است حکم آقای سلیمی به عنوان سرپرست را نزنید.

وی ادامه داد: اما شورا برای چند ساعت هم که شده حکم سرپرستی شورا را صادر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه علنی امروز، با اعلام اینکه آقای نجفی با وی تماس تلفنی گرفته صحن شورای شهر را ترک کرده بود و ابراهیم امینی اداره جلسه را بر عهده گرفت.