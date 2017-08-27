مهم ترین درس حج وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مولوی اسحاق مدنی که روز گذشته در گردهمایی سراسری زائران اهل سنت در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه سخنرانی کرد، از بروز اختلافات قومی و مذهبی در امت اسلام ابراز تاسف و نگرانی کرد و گفت:‌ شرایط کنونی دنیا ایجاب می کند که مسلمانان بیش از گذشته زمینه های وحدت را در میان خود تقویت کنند.



وی با بیان این مطلب که مسلمانان اشتراکات بسیاری دارند، اظهار داشت: پیروان همه مذاهب و فرق اسلامی باید با کنارگذاشتن برخی اختلاف نظرها روی اصول که همانا حفظ کیان اسلام است، پافشاری نمایند.



مولوی اسحاق مدنی درعین حال به تبلیغات منفی رسانه های غربی علیه اسلام و مسلمانان اشاره کرد و گفت: باوجود همه تبلیغات جهت دار و مغرضانه رسانه های غربی، اسلام روز به روز درحال گسترش است.



وی در بخش دیگری از سخنانش به فضلیت و اهمیت حج اشاره کردو گفت: براساس روایات معصومین، حج تاثیرات فردی و اجتماعی بسیاری دارد و اولین ثمره فردی آن این است که حج گزاران از همه گناهان پاک می شوند.



وی گفت: همه حجاج از ملیت ها و مذاهب مختلف در میقات های حج، یک ذکر یعنی "‌لبیک اللهم لبیک ... " ‌را تکرار می کنند و این وحدت و یکرنگی باید در همه عرصه ها تجلی یابد.



نایب رئیس شورای عالی مجمع تقریب گفت: همه مسلمانان باید با کنار گذاشتن منافع فردی و گروهی، منافع اسلام را مورد توجه قرار دهند و به جای دامن زدن به اختلافات، بر اصول که همانا اسلام عزیز است، تکیه و پافشاری نمایند.