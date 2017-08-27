تحویل فوری غذا با پهپاد در ایسلند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دیلی میل، تحویل غذا بدین روش از حیث سرعت و کیفیت قابل قیاس با روشهای فعلی نیست. البته فناوری پهپادها از سالها پیش مطرح شده و طی این مدت رستورانها و مراکز تهیه و توزیع غذا به دنبال استفاده از این فناوری جهت توسعه کیفی و کمی خدماتشان بوده اند اما تاکنون بهره برداری از پهپاد به عنوان یک محصول تجاری در صنایع غذایی مطرح نبوده است.

اما اکنون این فرآیند از ایسلند کلید خورده است. پایتخت این کشور معمولا سردسیر مملو از آبراهه هایی است که حرکت در خیابان و جاده ها را طولانی می کند. به همین دلیل ترافیک سنگین و طولانی در این شهر امری طبیعی است.

از این رو یک وبسایت تحویل غذا در ایسلند با همکاری یک شرکت طراح و سازنده پهپادها وارد عمل شده و پروژه تحویل سریع غذا با استفاده از پهپاد را راه اندای کرده است که در نوع خود در دنیا بی نظیر عنوان می شود.

بنابر اعلام این وبسایت، مدت زمان تحویل غذا با استفاده از پهپادها بین ۱۵ تا ۰ دقیقه کاهش می یابد و این یعنی مشتریانی که تا دیروز غذای دریافتی را مجددا گرم می کردند حالا می توانند از غذای داغ استفاده کنند.

البته در فاز نخست این پروژه پهپادها مستقیما راهی منازل مشتریان نمی شوند و تنها غذا را به نقاط مشخصی که فاصله نزدیکی تا آدرس مشتری دارد منتقل کرده و از آنجا به وسیله دوچرخه به دست سفارش دهنده می رسد.

گفته می شود از سال آینده پهپادها مستقیما به منزل مشتری رسیده و غذا را تحویل می دهند.